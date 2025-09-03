أخبار الرياضة

عمرو السولية يحصد جائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة بالدوري المصري

معتز خليل

كشفت رابطة الأندية المصرية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن أفضل هدف في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

🔎 قائمة الأهداف المرشحة

  • عمرو السولية (سيراميكا كليوباترا)
  • وليد الكرتي (بيراميدز)
  • أحمد فاروق (وادي دجلة)
  • عبد الرحيم دغموم (المصري)

⭐ الفائز بالجائزة

نجح عمرو السولية، لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، في حصد الجائزة بعدما سجل هدفًا رائعًا في شباك المقاولون العرب، ليوقع على هدفه رقم 40 في مسيرته بالدوري المصري الممتاز.

⚽ نتيجة المباراة

قاد السولية فريقه سيراميكا كليوباترا لتحقيق فوز صعب على المقاولون العرب بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

