عمرو أدهم: هذه أولى أولويات مجلس الزمالك الجديد.. ويؤكد على هذا الأمر

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن مجلس الإدارة المنتخب منذ أيام على درجه عاليه من الانسجام بين جميع أعضائه.

وشدد أن هذا الأمر سيكون في صالح نادي الزمالك كون الخلافات بين الأعضاء تقريبا معدومه.

عمرو أدهم وأزمات الزمالك

عمرو أدهم أكد أن الزمالك يعاني من عدد من الأزمات على كافة المستويات سواء المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي، فهناك قضايا خارجية كثيرة مع الإتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكد عمرو أدهم ان الأولوية الآن لحل أزمة الزمالك مع نادي سبورتنج لشبونه البرتغالي، حيث هذه الأزمة السبب الرئيسي في إيقاف القيد.

من بعدها سيحاول الزمالك حل أزمة خالد بوطيب الحاصل على حكم مبلغ مليون و900 ألف يورو.

إلى جانب قضية الغانى أتشيمبونج لاعب الفريق السابق، كل هذه أزمات لابد من حلها في أسرع وقت كي يتمكن الزمالك من حل أزمة القيد والتعاقد مع لاعبين جدد.

وشدد عمرو أدهم على أن كل السيناريوهات مطروحة ووارده لحل هذه الأزمات، سواء بدفع المبالغ دفعة واحدة، أو جدولة هذه المبالغ المستحقة.

وأتم تصريحاته موضحاً أن صعوبة الأمر أن هناك أحكام فعلية صادرة ضدنا وعلينا التعامل معها بكل جدية لتسوية هذه القضايا فى أسرع وقت.