عمالقة يضربون بالعلامة الكاملة في أوروبا.. من يستطيع إيقافهم بعد التوقف الدولي؟

شهدت الجولات الثلاث الأولى من الدوريات الأوروبية الكبرى بداية قوية لخمسة أندية فقط تمكنت من حصد العلامة الكاملة، قبل أن تتوقف المنافسات بسبب الأجندة الدولية التي انطلقت مطلع سبتمبر.

ريال مدريد وليفربول في الصدارة

بحسب موقع “هوسكورد” المتخصص في إحصائيات كرة القدم، فإن الأندية التي جمعت 9 نقاط من ثلاث مباريات هي: ريال مدريد وأتلتيك بيلباو من الدوري الإسباني، وباريس سان جيرمان وليون من الدوري الفرنسي، إلى جانب ليفربول من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما في ألمانيا وإيطاليا فلم يظهر أي فريق بالقائمة، نظرًا لإقامة جولتين فقط حتى الآن.

بينما تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 3 انتصارات متتالية، سجل خلالها 8 أهداف واستقبل 4، ليحصد 9 نقاط كاملة ويؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

منافسة مبكرة في البريميرليج

تشيلسي جاء في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بعد فوزين وتعادل، مع تسجيل 7 أهداف واستقبال هدف واحد فقط.

أرسنال احتل المركز الثالث بـ 6 نقاط من انتصارين وتعادل، وسجل لاعبوه 6 أهداف مقابل هدف وحيد في مرماهم.

توتنهام تواجد في المركز الرابع بنفس الرصيد، لكنه تلقى هزيمة واحدة.

إيفرتون جاء خامسًا بـ 6 نقاط من فوزين وخسارة.

المفاجأة كانت من سندرلاند الصاعد حديثًا، والذي خطف المركز السادس بـ 6 نقاط أيضًا، ليؤكد أنه لن يكون خصمًا سهلًا.

بورنموث أكمل قائمة المراكز السبعة الأولى بـ 6 نقاط من فوزين وخسارة.

توقف قصير قبل عودة الصراع

تتوقف الدوريات الأوروبية الكبرى حاليًا بسبب مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على أن تستأنف المنافسات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي وسط توقعات بمزيد من الإثارة والصراع على القمم المحلية.