عمالقة التنس يصعدون الدور الثماني استراليا المفتوحة..سابالينكا والكاراز وديوكوفيتش وخروج تيتيباس

بدأت أولى مباريات بطولة استراليا المفتوحة للتنس يوم 14 من يناير الحالي، حيث يتنافس اللاعبين بالفوز باللقب، واليوم صعد ثماني لاعبين، للتنافس في الدور الثمانية، منهم عمالقة التنس، مثل اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش ( الحاصل على لقب استراليا المفتوحة 10 مرات)، وسابلينكا اللاعبة البيلاروسية ( حاملة اللقب)، التي لم تخسر أي مجموعة حتى الآن، واللاعب الأسباني الشاب الكاراز بطل ويمبلدون.

اللاعبة البيلاروسية سابالينكا

استراليا المفتوحة للتنس

وتعد بطولة استراليا المفتوحة للتنس، هي الثانية جماهيريا، من بطولات جراند سلام، حيث أن أمريكا المفتوحة تحتل المركز الأول جماهيريا، ونذكر ممن صعدوا أيضا دور الثمانية وهو دور الربع النهائي هذا العام كلا من :

لأول مرة صعد الأميركان كوكو غوف ( المصنفة الرابعة).

الأوكرانية غير المصنفة مارتا كوستيوك.

الروسية ماريا تيموفيفا.

ديانا ياستريمسكا.

الأمريكي تيلور فريتر بعد فوزه على اليوناني “ستفانوس تيتيباس”.

الروسي دانييل ميدفيديف.

البولندي هوبرت هوركاتش

الألماني ألكسندر زفيريف.

🔐 ربع نهائي استراليا المفتوحة 2024: دجوكوفيتش v فريتز

روبليف v سينر ميدفيديف v هوركاش

زفيريف v الكاراث pic.twitter.com/qXbVQvzndi — إياد العكاري (@EiadAkk) January 22, 2024

نهائي البطولة

حيث يشهد يوم 27 يناير نهائي بطولة استراليا المفتوحة فردي رجال، ويوم 26 نهائي فردي نساء، حيث يتوقع وجود مناقسة قوية، خاصة بين الصري حامل اللقب نوفاك ديوكوفيتش، وبطل ويمبلدون “كارلوس ألكاراز”، المصنف الثاني عالميا.