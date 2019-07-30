عماد السيد: يكشف عن سبب ضياع الدوري من الزمالك ويتحدث عن انتقاله للاتحاد السكندري

في آخَر التطورات بعد هزيمة الزمالك في مباراة القمة مساء الأحد الماضي وخسارة لقب الدروي المصري الممتاز، خرج عماد السيد في تصريحات تليفزيونية بعد رحيلة عن القلعة البيضاء وهاجم فيها مرتضي منصور رئيس النادي، وقال عماد أن مرتضي لم يحترم تاريخه مع الزمالك طوال الفترة السابق بعدما قرر رئيس الزمالك رحليه والاستغناء عنه في الفترة الأخيرة.

تعليق عماد السيد علي خطأه في مباراة الأهلي

تحدث عماد السيد لاعب نادي الزمالك السابق والاتحاد الحالي في مداخلة تلفزيونية عَلِيّ قناة تايم سبورت وقال “أعتذر لجماهير نادي الزمالك عَلى خطأ مباراة الأهلي حيث لم أكن جاهزًا بنسبة 100% فأنا عائد من اصابة أبعدتني عن الملاعب لمدة ليست بالقصيرة”. وأضاف “استفدت كثِيرًا من تجربتي في نادي كبير مثل الزمالك وكانت ناجحة بكل المقاييس عَلِيّ الرغم من الكثير من الضغوطات التي واجهتها” وقال عن انتقاله إلَى الاتحاد“. أنا من طلبت الرحيل عن الفريق عندما علمت بمفاوضات الزمالك مع محمد عواد وأدركت وقتها انني خارج حسابات الزمالك في الموسم المقبل ومن ثم قررت الرحيل لإثبات نفسي، ومازال أما الفريق العديد من البطولات للفوز بها مثل كأس مصر والسوبر الأفريقي والمحلي”. وعن خطأه في مباراة الأهلي “الخطأ لم يكن سبب في ضياع الدوري بل تقصير بعض اللاعبين هو السبب وكان من الممكن حسم الدوري منذ فترة طويلة ولكن أهدرنا الكثير من النقاط السهلة”.

انتقال عماد السيد لنادي الأتحاد السكندري

نجح مسؤولي الاتحاد السكندري في الوصول لاتفاق مع حارس مرمي نادي الزمالك للانتقال إلَى صفوف الفريق ولذلك لتعويض رحيل الهاني سليمان والذي انتقل إلى نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية ووقع عماد السيد علي عقد يمتد لمدة ثلاث مواسم مع النادي السكندري وجاء رحيل عماد السيد بعد علم بمفاوضات الزمالك مع كلا من محمد عواد و محمد ابوجبل.