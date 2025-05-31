علي معلول يودع الأهلي رسميًا بعد تسع سنوات من التألق "أنا راحل... لكن الحب باق"

أعلن النجم التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رحيله رسميًا عن صفوف الفريق منهيًا مسيرة امتدت لتسع سنوات حافلة بالنجاحات والإنجازات، تزينت خلالها خزائن القلعة الحمراء بالعديد من الألقاب.

ونشر معلول رسالة وداع مؤثرة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاطب فيها جماهير الأهلي بكلمات مشبعة بالحب والوفاء، قائلًا:

“تم تبليغي رسمياً بانتهاء مشواري مع الأهلي أيها الجمهور الوفي، طيلة كبل هذه السنوات كنتم لي الوطن حين ابتعدت المسافات، والدفء حين قست المباريات، صدقوني لم أكن وحدي يوماً، كنتم ظهري حين انحنت الأيام، وقلبي حين عز الثبات، وهتافكم كان الأمل الذي لا يخيب، والمحبة التي لا تشترى، فإن كانت المسيرة تقاس بالسنوات، فإن ما بيننا لا يقاس إلا بالمحبة والوفاء…. أنا راحل، لكن الحب باقٍ”.

كما أضاف: “منذ أن وضعت قدمي في قلعة الأهلي صيف 2016 أدركت أنني لم أوقع عقدًا مع ناد، بل دخلت في عهد مع أمة كاملة اسمها الأهلي، تسع سنوات مرت كأنها طرفة عين لكنها كانت مليئة بكل ما يجعل الحياة فرح، دموع، انتصارات، وانتماء”، كما شكر معلول في كلماته إدارة النادي وزملاءه اللاعبين وأفراد أسرته، مؤكدًا أن ما يربطه بجماهير الأهلي يفوق ما حققه من أهداف وبطولات.

علي معلول في بيان رسمي .. بيان الوداع تم تبليغي رسمياً بانتهاء مشواري مع الأهلي

أيها الجمهور الوفي، طيلة كل هذه السنوات كنتم لي الوطن حين ابتعدت المسافات، والدفء حين قست المباريات، صدقوني لم أكن وحدي يوماً، كنتم ظهري حين انحنت الأيام، وقلبي حين عزّ الثبات، وهتافكم كان الأمل… pic.twitter.com/UXulDQpbvi — الاهلى اليوم (@ElAhlyToDay74) May 30, 2025

وكان علي معلول قد انضم إلى صفوف الأهلي في صيف عام 2016، قادمًا من نادي الصفاقسي التونسي، ليصبح سريعًا أحد أبرز نجوم الفريق وركائزه الأساسية، وأحد أكثر اللاعبين المحبوبين من قبل جماهير القلعة الحمراء.

حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، من بينها دوري أبطال إفريقيا، الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، كما كان له دور بارز في مشاركات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، ومن المنتظر أن يعلن اللاعب عن وجهته المقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء في مصر أو في تونس.