علي معلول يكشف سر الاحتفال أمام جمهور الاتحاد في كأس العالم للأندية

نجح اللاعب التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي، في إحراز هدف في المباراة التي انتصر فيها فريقه على نادي الاتحاد السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وبعد هذا الانتصار فإن النادي الأهلي تأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي، يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

احتفال علي معلول ضد الاتحاد السعودي

بعد أن سجل اللاعب علي معلول الهدف الأول للنادي الأهلي ضد فريق الاتحاد في الدقيقة 21، بعد تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح.

قام اللاعب علي معلول بالاحتفال أمام الجماهير السعودية، مما أدى إلى غضب مشجعي نادي الاتحاد.

وعن هذا الأمر صرح علي معلول بعد المباراة قائلاً: “أحترم جمهور الاتحاد، ولم أقصد أي استفزاز لهم، فهذا الاحتفال أقوم به دائماً عند تسجيل هدف مع فريقي”.