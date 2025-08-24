أخبار الرياضة

الصفاقسي التونسي يعلن تفاصيل إصابة علي معلول

أحمد المدبولي

أعلن نادي الصفاقسي التونسي منذ قليل عن طبيعة اصابة لاعبة على معلول.

 

وتعرض علي معلول لإصابة، ليصدر النادى التونسي بيان صحفى حول اصابته هو وعدد من لاعبى الفريق.

 

الاصابة ستبعده عن الملاعب لأكثر من 10 أيام وفق البيان التونسي، حيث الفحوصات الطبية أثبتت معاناة اللاعب من كدمة على مستوى الركبة، وهو ما يستدعي خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف.

 

على أن يعود للمشاركة في التدريبات مع زملائه نهاية الأسبوع المقبل.

 

كما أشار النادي في بيانه إلى أن لاعبه عمار تيفور يواصل برنامجه التأهيلي الخاص على أن يكون جاهزًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية عقب فترة التوقف الدولي.

 

وكان معلول قد انضم إلى الصفاقسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد مسيرة حافلة بالنجاحات مع النادي الأهلي ليواصل مشواره الكروي في صفوف فريقه الجديد.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.