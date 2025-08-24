الصفاقسي التونسي يعلن تفاصيل إصابة علي معلول

أعلن نادي الصفاقسي التونسي منذ قليل عن طبيعة اصابة لاعبة على معلول.

وتعرض علي معلول لإصابة، ليصدر النادى التونسي بيان صحفى حول اصابته هو وعدد من لاعبى الفريق.

الاصابة ستبعده عن الملاعب لأكثر من 10 أيام وفق البيان التونسي، حيث الفحوصات الطبية أثبتت معاناة اللاعب من كدمة على مستوى الركبة، وهو ما يستدعي خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف.

على أن يعود للمشاركة في التدريبات مع زملائه نهاية الأسبوع المقبل.

كما أشار النادي في بيانه إلى أن لاعبه عمار تيفور يواصل برنامجه التأهيلي الخاص على أن يكون جاهزًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية عقب فترة التوقف الدولي.

وكان معلول قد انضم إلى الصفاقسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد مسيرة حافلة بالنجاحات مع النادي الأهلي ليواصل مشواره الكروي في صفوف فريقه الجديد.