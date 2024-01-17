علي البليهي يكشف سر احتفاله بـ “البالون” بعد هدفه القاتل مع المنتخب السعودي أمام عمان

خطف اللاعب السعودي علي البليهي الأضواء خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده بنظيره العماني وانتهت بفوز السعودية بنتيجة 2-1، حيث تمكن من إحراز هدف الفوز للأخضر في الوقت القاتل، وتحديدًا في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلًا للضائع من عمر المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء في بداية مشوار الفريقين في نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

احتفال علي البليهي بالبالون - مصدر الصورة: تويتر بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وألغى شون إيفانز، حكم الساحة الدولي الأسترالي، هدف البليهي، في البداية بداعي التسلل، ولكنه عاد وأعلن صحة الهدف بعد الحديث مع غرفة تقنية الفيديو “VAR”. واحتفل مدافع نادي الهلال السعودي بالهدف على طريقته الخاصة، حيث نفخ بالون أخضر بألوان العلم السعودي، ورفع ذراعيه في حركة تعبيرية عن فرحته بتسجيل هدف الفوز الثمين لمنتخب بلاده.

وتحدث البليهي عقب المباراة، عن الفوز القاتل معربًا عن أمله في أن يستمر دعم الجماهير وثقتهم في اللاعبين والمدرب، مؤكدًا أنهم ليسوا مسؤولين عن ما يحدث خارج الملعب.

وكشف علي البليهي، في تصريحات سابقة عن سر احتفاله الغريب بنفخ “البالون الأزرق” بألوان علم الهلال، حيث أوضح أنه يحمل البالون معه في الجورب الخاص به في كل مباراة، وعندما سجل هدفًا قرر أن يحتفل بهذه الطريقة.

حيث احتفل البليهي بتسجيله هدف التقدم أمام الفيحاء بنفخ بالون أزرق أمام جماهير فريقه الهلال، مشابهًا لاحتفال لاعب فريق تشيلسي نكونكو.