علي البليهي يكشف سر احتفاله بـ “البالون” بعد هدفه القاتل مع المنتخب السعودي أمام عمان

خطف اللاعب السعودي علي البليهي الأضواء خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده بنظيره العماني وانتهت بفوز السعودية بنتيجة 2-1، حيث تمكن من إحراز هدف الفوز للأخضر في الوقت القاتل، وتحديدًا في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلًا للضائع من عمر المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء في بداية مشوار الفريقين في نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

احتفال علي البليهي بالبالون - مصدر الصورة: تويتر بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وألغى شون إيفانز، حكم الساحة الدولي الأسترالي، هدف البليهي، في البداية بداعي التسلل، ولكنه عاد وأعلن صحة الهدف بعد الحديث مع غرفة تقنية الفيديو “VAR”. واحتفل مدافع نادي الهلال السعودي بالهدف على طريقته الخاصة، حيث نفخ بالون أخضر بألوان العلم السعودي، ورفع ذراعيه في حركة تعبيرية عن فرحته بتسجيل هدف الفوز الثمين لمنتخب بلاده.

🇸🇦 secured the win with a last minute goal! Drama! @VisitSaudi #AsianCup2023 | #MagicMoments | #KSAvOMA pic.twitter.com/QvLvwFrJvV

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 16, 2024