علي البليهي يعلق على ميسي ورونالدو: تأكد من أنني مستعد دائما لهذه التحديات

علق لاعب فريق نادي الهلال السعودي بطريقة مثيرة للجدل على حسابه بموقع تبادل الصور “انستجرام” على صورتين مختلفتين جمعته بأسطورة الكرة الأرجنتينية ميسي والنجم البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

وقال البليهي عن الصورتين “لقد ولدت من أجل هذه الأنواع من التحديات، تأكد من أنني مستعد دائما من أجل هذه التحديات”.

وكان البليهي قد تعرض لموجة عاتية من الانتقادات التي طالته بعد مباراة الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، والتي حسم فيها الهلال قمة الدوري السعودي بعد تغلبه على النصر بثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

وانتشرت حالة من السخط بين جماهير نادي النصر نتيجة التصرفات الاستفزازية التي قام بها أثناء المباراة، ومنها على سبيل المثال حواره مع اللاعب البرتغالي رونالدو، وانتهى الأمر بطرد البليهي من الحكم الكولومبي ويلمار رولدان

صورة_المصدر: حساب البليهي على انستجرام