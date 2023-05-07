المحلل علي مبخوت: علي البليهي يثير بتصرفاته علامة استفهام كبيرة.. ومتابع: هي جت على الدقيقتين

نشر صوت الهلال، الحساب الخاص بتتبع أخبار نادي الهلال لحظة بلحظة على موقع “تويتر”، تصريحاً للمحلل الرياضي علي مبخوت، حيث قال: “علي البليهي أضاع على الهلال وقت بدل الضائع كامل بسبب تصرفاته، علامة استفهام كبيرة”، وأثارت تصريحات مبخوت الجماهير وقسمتهم إلى جزأين، وانهالت الردود على التغريدة، ويهتم موقع «نجوم مصرية» بتتبع وجهات النظر في التعليقات، والردود الخاصة بتلك التغريدة المثيرة للجدل.

لا يملكون ثقافة رياضية

وكتب صاحب حساب يدعى “نايف الغيادين” تغريدة ثقيلة المعاني والدلالات، حيث وصف اللاعب وغيره من اللاعبين بالجهل وعدم امتلاك ثقافة رياضية، وكتب نايف ما نصه “مثل هذا وكنو وسالم والبريك لا يملكون ثقافة رياضية كافيه ومنها ثقافة استغلال الوقت وتجنب الكروت الملونه لذلك يحتاجون كورسات مكثفة للتعليم والتثقيف الرياضي”.

مثل هذا وكنو وسالم والبريك لا يملكون ثقافة رياضية كافيه ومنها ثقافة استغلال الوقت وتجنب الكروت الملونه لذلك يحتاجون كورسات مكثفة للتعليم والتثقيف الرياضي — نايف الغيادين (@ghayadeen) May 6, 2023

وعلق “سمير” على ما قاله الناقد الرياضي علي مبخوت، مؤيداً لوجهة النظر، وقال “صحيح، البليهي قهرنا جداً”.

وفي تعليق آخر، كتب صاحب حساب يدعى “أنا عالمي”، حيث قال “أنتم اللي رفعتوا به، خصوصا حركته مع ميسي ف صار يستعبط ويسوي حركات كحلة، عشان يسون عليه تصاميم في التيك توك، لين كبر راسه، ونسي نفسه بالله أحد يمسك الكورة بيده ويتجادل مع الحكم بهدي الطريقة، ويقوم يدفدف لاعبين أوراوا، كأنه في حواري، قسم بالله عيب، بغض النظر إني نصراوي، بس حركته مستفزة جداً”، وأرفق صورو gif لرجل يكحل عينيه.