أخبار الرياضة

الهلال يرفض عرض الاتحاد لاستعارة علي البليهي

أحمد المدبولي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الاتحاد السعودى تقدم بطلب رسمي للحصول على خدمات المدافع علي البليهي من صفوف الهلال على سبيل الإعارة.

 

خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع التزامه بتحمل راتب اللاعب السنوي البالغ 12 مليون ريال طلب اتحاد جدة لاستعارة اللاعب، ليأتي رد الهلال سريعاً.

 

ووفق لصحيفة الرياضية السعودية جاء رد إدارة الهلال برفض العرض المقدم من الاتحاد وذلك بناءً على رغبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي الذي أبدى تمسكه الكامل باللاعب.

 

وأكد إنزاجي في قراره أن البليهي يُعد أحد الركائز الأساسية في خط الدفاع ووجوده يمثل أهمية كبيرة ضمن مشروع الفريق للموسم المقبل.

 

وبهذا القرار يكون الهلال قد حسم موقفه النهائي بشأن مستقبل البليهي ليواصل اللاعب مشواره مع الفريق الأزرق كجزء أساسي من منظومته الدفاعية.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


