على ملعب السعادة.. الأخضر الصغير يتأهل لنصف غرب آسيا بعد التعادل مع الإمارات

تعادل منتخب الأخضر الصغير مع منتخب الإمارات بنتيجة سلبية (0-0)، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت على ملعب السعادة في مدينة صلالة العمانية، وبتلك النتيحة تأهل المنتخب السعودي تحت سن 17 عاما لكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب القارة الآسيوية للناشئين 2023.

وسوف يلاقي الأخضر تحت سن الـ 17 عاما، منتخب العراق غداً الإثنين ضمن نصف نهائي البطولة التي تستضيفها سلطنة عمان.

"أخضر 17 " يتأهل لنصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2023.#نشرة_الأخبار | #SSC pic.twitter.com/VNUESCq2Gx — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2023

أحداث المباراة

بدأ المنتخب السعودي المباراة بالتشكيل الذي أقره المدير الفني الفرنسي ستيفان سالينت، والذي تكون من: محمد العتيبي في حراسة المرمى، أبو بكر سعيد، ناصر الفيحاني، مشعل الداود، ثاري أحمد، عبدالعزيز عسيري، عبدالعزيز فواز، عبدالرحمن سفياني، سعيد الدوسري، الوليد العوفي، سالم عبدالله.

وأجرى سالينت 5 تبديلات في شوط المباراة الثاني، وكانت هذه التبديلات كالتالي: