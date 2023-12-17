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على ملعب السعادة.. الأخضر الصغير يتأهل لنصف غرب آسيا بعد التعادل مع الإمارات

أحمد مراد

تعادل منتخب الأخضر الصغير مع منتخب الإمارات بنتيجة سلبية (0-0)، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت على ملعب السعادة في مدينة صلالة العمانية، وبتلك النتيحة تأهل المنتخب السعودي تحت سن 17 عاما لكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب القارة الآسيوية للناشئين 2023.

وسوف يلاقي الأخضر تحت سن الـ 17 عاما، منتخب العراق غداً الإثنين ضمن نصف نهائي البطولة التي تستضيفها سلطنة عمان.

السعودية تتأهل لنصف نهائي اتحاد غرب آسيا للناشئين
لقطة من أحداث المباراة- المصدر: إكس

أحداث المباراة

بدأ المنتخب السعودي المباراة بالتشكيل الذي أقره المدير الفني الفرنسي ستيفان سالينت، والذي تكون من: محمد العتيبي في حراسة المرمى، أبو بكر سعيد، ناصر الفيحاني، مشعل الداود، ثاري أحمد، عبدالعزيز عسيري، عبدالعزيز فواز، عبدالرحمن سفياني، سعيد الدوسري، الوليد العوفي، سالم عبدالله.

وأجرى سالينت 5 تبديلات في شوط المباراة الثاني، وكانت هذه التبديلات كالتالي:

  1. عبدالهادي مطري بديلا عن سالم عبدالله
  2. بدري الحربي بديلا عن ثاري أحمد.
  3. محمد مدخلي بديلا عن عبدالرحمن سفياني.
  4. عبدالله هزازي بديلا عن عبدالعزيز عسيري.
  5. مختار برناوي بديلا عن الوليد العوفي.
الأخضر الصغير تحت سن 17 سنة
الأخضر الصغير- المصدر: إكس
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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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