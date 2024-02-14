على غرار كوت ديفوار، أندية ومنتخبات “عادت من الموت” لتكتب التاريخ

كانت الساحرة المستديرة شاهدة على عدة مرات تأهلت فيها منتخبات ضعيفة لأدوار متقدمة من بعض البطولات والمنافسات، يعد منتخب ساحل العاج آخر المنتخبات التي تمكنت من قلب فشلها في بطولة أمم افريقيا إلى تتويج بلقبها الثالث تاريخياً وذلك بعد إقالة المدرب الذي تم تعيينه قبل البطولة واستبداله بمدرب آخر محلي ليقودهم إلى التتويج بلقبهم الثالث تاريخيا بعد الفوز في النهائي على منتخب نيجيريا، لم يكن أفضل المتفائلين ليتوقع فوز منتخب ساحل العاج ببطولة أمم إفريقيا بعد نهاية دور المجموعات حيث حل المنتخب العاجي في المركز الثالث وتأهل كأحد أفضل المنتخبات الحائزة على المركز الثالث وتلقى منتخب ساحل العاج في آخر مباراة له في دور المجموعات هزيمة قاسية على يد منتخب غينيا الاستوائية الذي هزم ساحل العاج برباعية نظيفة سجلها اللاعب إيميليو أنسوي وبعد إقالة المدرب جان لويس كاسيت وتعيين المدرب ايمرس فاي مساعده الأول كمدرب للمنتخب بشكل مؤقت تمكن منتخب ساحل العاج من قلب فشله لفوز غير متوقع وبدأ مشوار منتخب ساحل العاج بإقصاء منتخب السنغال حامل اللقب، إليك فيما يلي بعض المنتخبات والأندية التي تمكنت من صنع المستحيل وتمكنت من الفوز بعد ما كانت أهدى أقل المنتخبات حظا في التتويج.

منتخب البرتغال:

حل منتخب البرتغال في المركز الثالث في بطولة أمم أوروبا 2016 والتي أقيمت في فرنسا وكان ما حدث لمنتخب البرتغال شبيهاً لما حدث مع منتخب ساحل العاج حيث تمكن منتخب البرتغال من الوصول للمباراة النهائية ليواجه منتخب فرنسا صاحب الأرض ويفوز عليه بهدف نظيف ليتوج رفاق ورونالدو بلقبهم الأول تاريخيا في بطولة أمم أوروبا.

النادي الأهلي:

عانى النادي الأهلي في الموسم الماضي لأبطال أفريقيا بشدة بعد خسارته المذلة امام فريق ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي بخماسية ومن ثم الخسارة أمام نادي الهلال السوداني، عانى النادي الأهلي بشكل كبير ولم يكن أحد يتوقع تأهل الأهلي أساسا من دور المجموعات، يعتبر اللاعب السوداني أطهر الطاهر لاعب نادي الهلال اللاعب الذي منح نادي الأهلي فرصة أخرى لمواصلة المشوار في البطولة حيث أهدر ركلة جزاء منحت لفريق الهلال أمام صنداونز بعد التعادل 1 – 1 وبعد اهدار الطاهر لركلة الجزاء انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي وبالتالي منح الأهلي فرصة للتأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة وبالطبع تمكن الأهلي من التأهل والفوز في النهاية بالبطولة وذلك بعدما تمكن من الفوز على الهلال السوداني في الجولة الأخيرة.

منتخب الدنمارك:

في عام 1992 وقع المنتخب الدنماركي في مجموعة صعبة ضمن إطار التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 1992 ووقع منتخب الدنمارك في المركز الثاني خلف منتخب يوغسلافيا إلا أن استبعاد الأخير بسبب الحرب الأهلية التي شهدتها يوغسلافيا في تلك الفترة أدى لتأهل منتخب الدنمارك إلى المسابقة الأوروبية حيث تأهل المنتخب للدور ثمن النهائي بعدما حل في وصافة المجموعة الأولى ليقوم بعدها بإقصاء المنتخب الهولندي من الدور نصف النهائي ومن ثم التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الألماني بهدفين نظيفين في النهائي.

ماميلودي صن داونز:

تمكن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي من الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2015 حيث فاز في النهائي على نادي الزمالك المصري وذلك بعدما تم استبعاد نادي فيتا كلوب من البطولة والذي كان يشارك في نفس المجموعة مع نادي صن داونز حيث تم استبعاد نادي فيتا كلوب الكونغولي بسبب عقوبة تتعلق بأحد لاعبيه وإشراك صن داونز مكانه ليتمكن الأخير من شق طريقه والفوز باللقب.