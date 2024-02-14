على غرار سيباستيان هالر، لاعبين قهروا المرض وحققوا المستحيل

يشهد عالم كرة القدم عودة الكثير من اللاعبين من الموت، بالتأكيد لا نقصد عودة اللاعبين من الموت بشكل حرفي وإنما تلك العودة الذي يكون بعض اللاعبين عنوانها بعد تعرضهم لإصابات جسدية بليغة أو بعد إصابتهم ببعض الأمراض، أثار اللاعب سيباستيان هالر لاعب فريق بروسيا دورتموند إعجاب الجماهير بعد مساهمته في تتويج منتخب بلاده بمنتخب بطولة أمم أفريقيا 2023 والتي أقيمت في ساحل العاج والتي توج بها منتخب بلاده بعد سيناريو غريب لم يكن في الحسبان، تمكن منتخب ساحل العاج من التتويج بلقبه الثالث تاريخيا بعد مباراة مثيرة مع منتخب نيجيريا تمكن فيها الأفيال من قهر النسور والتتويج باللقب بعد مشوار غريب وحافل بالإنجازات حيث تمكن منتخب ساحل العاج من العودة من الموت حرفياً حيث حل في المركز الثالث في مجموعته وتأهل كأحد أفضل المنتخبات التي جاءت في المركز الثالث وتمكن منتخب ساحل العاج من تجاوز منتخب السنغال في دور ثمن النهائي علماً بأنه المنتخب حامل اللقب وتأهله لربع النهائي وواصل الفيل الايفواري مشواره حتى وصل إلى المباراة النهائية وقلب تأخره بهدف لفوز بنتيجة هدفين، يذكر أن اللاعب هالر كان قد أصيب بمرض سرطان الخصية مما أبعده عن الملاعب لفترة وسط شكوك حول ما اذا كان سيمارس كرة القدم مجدداً، بات اصرار هالر ورغبته في مواصلة مشواره الكروي الدافع الأكبر له لمواصلة المسيرة المتميزة التي عرف بها، تمكن هالير من قهر المرض وساهم في فوز بلاده بلقبها الثالث تاريخياً وسجل هدف الفوز الثاني لساحل العاج أمام نيجيريا، اليك فيما يلي بعض اللاعبين الذين تغلبوا على مرضهم و”عادوا من الموت” لمواصلة مسيرتهم.

اللاعب إيريك أبيدال:

تم استبعاد اللاعب أريك أبيدال من تشكيلة فريق برشلونة، في عام 2011 وذلك بعد إصابته بسرطان الكبد، تم استئصال جزء من كبد اللاعب ليتم تعويضه بجزء من كبد أحد المتبرعين، بسبب صحته استبعد ابيدال عن فريق برشلونة لفترة من الزمن ونصحه الأطباء وبعض الخبراء بالتخلي عن كرة القدم حفاظا على صحته لكنه رفض كل تلك النصائح واختار المواصلة في كرة القدم حيث عاد مجددا، ولكن هذه المرة مع فريق أولمبياكوس اليوناني قبل أن يعتزل في عام 2014 بسبب تقدمه في العمر.

كريستيان إريكسون:

عانى لاعب كريستيان إريكسن بسبب تدهور عضلة قلبه حيث شاهد الجميع تلك اللحظة التي سقط فيها اللاعب مغشيا عليه على أرضية ملعب باركن وتم إنقاذه بواسط التنفس الاصطناعي، عاد اللاعب مجددا لممارسة كرة القدم بعد توقف طويل عبر بوابة فريق برنفورد وتعافى مجددا ويلعب حاليا ضمن صفوف فريق مانشستر يونايتد.

إدجار ديفيدز:

كاد اللعب الهولندي ادجار ديفيدز لاعب برشلونة السابق أن يفقد بصره جراء مرضٍ أصاب عينيه مما اضطره للحصول على تصريح من الاتحاد الدولي لكرة القدم للعب لارتداء نظارات خاصة بوقاية عينيه وأيضا تمت الموافقة على استخدام اللاعب لقطرة عين مخصصة ليقوم باستخدامها على الرغم من احتوائها على مادة محظورة من اللجنة المختصة بمراقبة المنشطات، وعلى الرغم من كون اللاعب مهددا بفقدان بصره الا أن اصراراه على لعب كرة القدم دفعه للمواصلة.

ناتشو فيرنانديز:

اصيب اللاعب ناتشو مدافع ريال مدريد بمرض السكري في مرحلة مبكرة من مسيرته عندما كان يبلغ من العمر 12 عاماً ونصحه الأطباء بالتخلي عن ممارسة كرة القدم، لم يكترث ناتشو لنصائح الاطباء وواصل اللعب ليصبح أحد أبرز لاعبي ريال مدريد عبر التاريخ.