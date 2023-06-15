على عكس التوقعات مصطفى محمد في نادي نانت حتى 2027

كشف نادي نانت الفرنسي عن شراء عقد مصطفى محمد بشكل نهائي من نادي جالطة سراي التركي.

وأكد النادي الفرنسي، أنه فعّل بند الشراء الموجود في عقد مصطفى محمد، مع نادي جالطة سراي التركي، ليبقى في صفوف النادي بشكل دائم.

ولعب مصطفى محمد في صفوف نانت الفرنسي الموسم الماضي، معارًا من صفوف جالاتا سراي التركي.

بيان رسمي من نادي نانت

وأشار البيان الرسمي لنادي نانت، إلى أن اللاعب المصري سيبقى في صفوف النادي الفرنسي حتى 2027.

وخاض مصطفى محمد مع فريق نانت، إجمالي 51 مباراة في جميع المسابقات بواقع 2953 دقيقة لعب، سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع 5 آخرين.

وحصل الفرعون المصري مع فريقه الفرنسي على وصافة كأس فرنسا بعدما بلغ النهائي ضد تولوز.

تعليق مصطفى محمد على تفعيل بند الشراء

وعلّق الدولي المصري مصطفي محمد، على تفعيل نادي نانت بند الشراء النهائي للفرعون المصري من صفوف جالاتا سراي التركي.

وقال النجم المصري في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الفرنسي: «فخور بكوني لاعبًا ضمن صفوف نادي نانت».

وكانت هناك أزمة قد نشبت بين النادي والمصري مصطفى محمد بعد رفضه ارتداء قميص فريقه وهي تحمل شعار “قوس قزح” على ظهره في أسبوع دعم المثلية في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويتواجد مصطفى محمد مع منتخب مصر لخوض مباراة غينيا.