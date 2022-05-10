على رأسهم دي يونغ، 9 لاعبين سيرحلون هذا الصيف عن صفوف برشلونة

يعاني برشلونة من ضائقة مالية حادة تعصف به وتذكره بأن عليه التخلص من بعض الأعباء الإضافية بين الحين والآخر، كشفت تقارير صحفية اسبانية أن برشلونة قد يبيع 9 لاعبين هذا الصيف حتى يتمكن من تحقيق نتائج أفضل في المسابقات التي يشارك بها، كشفت التقارير أن الأسباب الكامنة وراء رغبة النادي في بيع 9 لاعبين هي أسباب اقتصادية أو فنية أو لأجل التجديد فعلى الرغم من الصفقات الكثيرة التي أبرمها النادي في الفترة السابقة إلا أنه يعاني بشكل كبير على المستوى الفني والتكتيكي وتمكن النادي بالكاد من التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد ضمان أحد المراكز المؤدية اليه، يذكر أن التشكيلة الحالية في برشلونة لم تتمكن من تحقيق سوى لقب واحد في 3 سنوات.

رشحت صحيفة ماركا الاسبانية 9 لاعبين أو أكثر للرحيل عن صفوف النادي هذا الصيف، حقق بعض اللاعبين في برشلونة الغرض الذي استهدفهم النادي لأجله فيما يعاني بعضهم من تردي في المستوى، انتهى عقد بعض اللاعبين في النادي ولبعض اللاعبين الآخرين عقد مفعل لكنهم يرغبون في المغادرة، جاء عثمان ديمبيلي على رأس قائمة اللاعبين الراغبين في المغادرة ولن يكون النادي لحاجة لخدمات داني ألفيس وأداما تراوري ولوك دي يونج في النادي الموسم المقبل، يحاول برشلونة التخلص من بعض اللاعبين المعارين للأندية الأخرى مثل جريزمان المعار الى أتلتيكو مدريد والذي تبقت له سنة إضافية هناك وفيليب كوتينيو الذي يلعب في وست هام يونايتد بالإضافة لميراليم بيانيتش.

لاعبين سيرحلون هذا الصيف:

من المحتمل أن يرحل عدد من اللاعبين في التشكيلة الأساسية لبرشلونة عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، ويأتي هؤلاء اللاعبين في قائمة أبرز المرشحين بحسب ماركا.

نيتو:

سيرحل نيتو الذي تبقت له سنة واحدة في عقده عن الفريق لأنه ببساطة لا يشارك إلا لعدد محدود من الدقائق، نيتو لا يجل إلا بديلاً لزميله تير شتيغن ويلعب كأساسي في حالة إصابته فقط، بعد رحيل نيتو سيكون إنياكي بينيا حارس جلاتسراي المعار هو الحارس الثاني للفريق.

ديست:

سيرجينيو ديست مطلوب بشدة في عدة أندية أوروبية وعلى رأسها بايرن ميونخ، قد يمهد انتقال ديست الطريق للتعاقد مع أزباكويليتا ظهير تشيلسي الإنجليزي.

كليمونت لينغليت:

وجود كليمونت لينغليت لا يضيف أي جديد للنادي الكتالوني ويمكن لبيع المدافع الفرنسي أن ينعش خزائن النادي وبالأخص في ظل وجود عدد لا بأس به من المدافعين في الفريق مثل بيكيه وآراخو وإيريك جارسيا.

أوسكار مينغويزا:

لاعب آخر لا جدوى من وجوده في الفريق بأي حال، كان لمينغويزا دور في التشكيل الأساسي لبرشلونة في وجود المدرب السابق رونالد كومان أما الآن فوجوده لا يضيف أي جديد للفريق بالإضافة لكون الفريق شبه مكتمل دفاعياً، يريد تشافي أيضاً التعاقد مع كريستنسن الذي يلعب في خانة قلب الدفاع وسيستوجب ذلك المزيد من المال والخانات الشاغرة.

صامويل أوميتيتي:

لطالما كان اللاعب المتوج مع فرنسا بكأس العالم 2018 متردداً بشأن مغادرة الفريق أما الآن فالفرصة سانحة له للمغادرة.

فرنكي دي يونغ:

يفكر اللاعب منذ الموسم الماضي في مغادرة الفريق، دي يونج ليس باللاعب السيئ لكن بيعه قد يضيف الكثير لخزائن الفريق.

ريكي بويج:

لاعب آخر لا يستعين تشافي به كثيراً، قد يضيف انتقال بويج 9 ملايين يورو للفريق.

ديباي:

قيمة الشرط الجزائي في عقد ممفيس ديباي هي 45 مليون يورو، يتبقى موسم وحيد للاعب مع الفريق، يذكر أن ديباي انتقل الى برشلونة الموسم الماضي قادماً من ليون.

براثوايت:

يفتقر براثوايت للأهمية في تشكيل تشافي، وعلى غرار مينغويزا فإن اللاعب قد كانت له أهمية في وجود كومان أما الآن فالإدارة تبحث عن أقرب مخرج للاعب الذي يكلف عقده 7.5 ملايين يورو.