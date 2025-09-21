على خطى ميسي.. موهبة جديدة تتألق في سماء لا ماسيا ويستعد لحمل الراية من يامال

مع إقتراب موعد إعتزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبدو أن عالم الساحرة المستديرة قرر عدم إغلاق صفحاته قبل إرسال نجم جديد ليحمل الراية، حيث كشفت تقارير صحفية عن ظهور موهبة مميزة في أكاديمية لا ماسيا التابعة لنادى برشلونة الإسباني تسير على خطى الأرجنتيني ليونيل ميسي ولامين يامال.

أرقام خرافيه لصاحب ال11 عامًا

ونجح النجم ديستيني كوسيسو، والذي يصل من العمر 11 عامًا، في إحراز 145 هدفًا في 52 مباراة، ويعد أحدث لاعب من أكاديمية لا ماسيا الشهيرة في برشلونة، ومع معدل الأهداف التي أحرزها تمت مقارنته مع نجم ريال مدريد كيليان مبابي .

وأكدت صحيفة ” صن” الإنجليزية، أن ديستني أحرز 100 هدف في 27 مباراة مع فريق تحت 10 سنوات في موسم 2023-2024، بما في ذلك 20 هدفًا في بطولة كأس إسكار النخبوية وحدها.

واستمر في التسجيل بمعدل مذهل على الرغم من مشاركته بشكل متكرر لمدة عام مع فريق تحت 12 عامًا هذا الموسم، تألق القدر مرة أخرى في وقت سابق من هذا العام عندما انتصر برشلونة في فئة تحت 11 عامًا في كأس إسكار، بفوزه على ريال مدريد 4-2 في النهائي.

هداف بطولة جوردي بيتاركي

وفي نهاية الأسبوع الماضي، كان هداف بطولة جوردي بيتاركي سيبريا المرموقة عندما أحرز ثلاثية في فوز برشلونة بنتيجة 7-1 في النهائي.

وبحسب التقرير فإن ديستني هو الأخ الثالث لإيجيوفور الذي صنع لنفسه اسمًا في صفوف الناشئين في البلاوجرانا، ووالده إيجيكي باسكال، الذي ينحدر من نيجيريا، لعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، لكن أولاده الثلاثة – ديفيد أوبينا، وديفاين إيكينا، وديستني – لعبوا جميعاً لصالح برشلونة.