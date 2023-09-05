على خطى صلاح: نجم مانشستر يونايتد قد يكون الوجه الجديد لاتحاد جدة

أشارت تقارير صحفية سعودية، أن نادي اتحاد جدة السعودي قد حدد بديل الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية في حال فشل الصفقة من غريم ليفربول التقليدي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقد تم تحديد اسم غير متوقع من أجل التعاقد معه.

سانشو داخل أرضية الملعب في احدي مباريات فريقه

اتحاد جدة ينوي التعاقد مع الإنجليزي جودون سانشو خلال الميركاتو الصيفي الجاري

ووفقاً لصحيفة الميدان الرياضي السعودي، فإن اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 23 عاما بات على أعتاب الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر؛ بعد الخلاف الذي نشب بين اللاعب والمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الهولندي اريك تين هاج؛ عقب الخسارة مساء أمس أمام فريق آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي فكرة ضم سانشو لصفوف العميد؛ في ظل رغبة الفريق في تدعيم صفوف الفريق؛ من أجل المحافظة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، كما أن اللاعب سيعوض رحيل البرازيلي المحتمل رومارينيو لصفوف فريق الشباب السعودي بعد موافقة المدير الفني للفريق نونو سانتو.

أبرز أرقام جودون سانشو مع فريق مانشستر يونايتد

وانضم اللاعب إلى صفوف الشياطين الحمر في صيف العام 2021 من فريق بروسيا دورتموند في صفقة قياسية بلغت حينها حوالي 90 مليون يورو، وشارك رفقة الفريق في 55 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وحقق لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية رفقة الفريق.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز

وخسر مانشستر يونايتد مساء أمس أمام فريق آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الكروي الحالي 2024/2023 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن ليتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة السادسة ويرتفع رصيد آرسنال للنقطة العاشرة.

نتيجة مباراة اتحاد جدة والهلال في الدوري السعودي للمحترفين

فيما خسر أيضاً اتحاد جدة مساء الجمعة الماضية أمام فريق الهلال السعودي في مباراة من العيار الثقيل جمعت الفريقين لحساب فعاليات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين وانتهت بفوز الهلال على حساب اتحاد جدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.