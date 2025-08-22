على خطى زيزو.. نجم الزمالك يرفض التجديد ويطلب مبلغًا خياليًا للبقاء

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مستجدات هامة تخص ملف تجديد عقد مدافع الزمالك الشاب حسام عبد المجيد، وذلك في ظل النقاشات الجارية بين إدارة النادي الأبيض واللاعب خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تزايد العروض الاحترافية التي تلقاها المدافع في الآونة الماضية.

حسام عبد المجيد يحدد مطالبه للتجديد

وأوضح زاهر، خلال حديثه ببرنامج «ملعب أون» المذاع عبر قناة «أون سبورت»، أن إدارة الزمالك تضع ملف التجديد لحسام عبد المجيد ضمن أولوياتها، نظرًا لكونه أحد الركائز الدفاعية الأساسية للفريق، إلا أن المفاوضات لم تصل بعد إلى نقطة اتفاق نهائي بسبب الاختلاف حول المطالب المالية للاعب.

وأشار الإعلامي إلى أن اللاعب أبدى تمسكه بالحصول على 40 مليون جنيه في الموسم الواحد مقابل تمديد عقده مع الزمالك خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يُعد زيادة واضحة عن السقف المالي الذي وضعته إدارة النادي في المفاوضات الحالية.

ويُذكر أن حسام عبد المجيد يرتبط بعقد رسمي مع الزمالك يمتد حتى صيف عام 2027، ما يمنح النادي الأبيض أفضلية تفاوضية من الناحية القانونية، إلا أن رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية خارجية تمثل عامل ضغط إضافيًا على إدارة الزمالك، خاصة مع تزايد العروض الأوروبية التي وصلت مؤخرًا للحصول على خدماته.

وتؤكد مصادر مقربة أن إدارة الزمالك حتى الآن ترفض فكرة الاستغناء عن المدافع الشاب، معتبرة أنه أحد الأعمدة الرئيسية لمشروع الفريق في السنوات المقبلة، لكنها في الوقت ذاته تدرس الحلول الممكنة لإقناعه بالبقاء من خلال حوافز مالية إضافية أو تعديل عقده بما يتناسب مع طموحاته.