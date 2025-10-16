على خطى الأسود الأول: أشبال الأطلس يلقنون منتخبي مصر والسعودية الدرس القاسي “نشارك في البطولات العالمية من أجل التتويج وليس مجرد مشاركة”

خرج منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه من منافسات النسخة الحالية لكأس العالم، والمقامة حاليا في تشيلي، وودع البطولة بعد تراجعه للمركز الأخير بين أصحاب المركز الثالث، وأيضا خرج منتخب السعودية للشباب تحت سن 20 عاما من ذات البطولة بظروف مشابهة إلى حد ما لمنتخب مصر؛ ويبقى أسود الأطلس يعملون في صمت.

لقد أضاف المنتخب المغربي للشباب تحت سن 20 عاما إنجازًا آخر إلى السجل الذهبي الذي يقدمه المنتخب المغربي بمختلف فئاته العمرية، المنتخب الأول، الشباب، الناشئين، السيدات مؤخرا، وهو الشئ الذي جعله متجها بقوة نحو غزو العالم بكرة القدم، فهو لم يتوقف عن مجرد الحضور والمشاركة مثل منتخبات أخرى، بل إن لسان حاله يقول “إن المشاركة تعني التتويج وسنبذل لذلك الجهد الأكيد”.

لقد فاز أسود الأطلس عن جدارة في المباراة قبل النهائية لكأس العالم للشباب في “تشيلي 2025” تحت سن “20” عاما، ولم يكن هذا الفوز سهلا أبدًا على فرنسا “حامل اللقب في 2013” بركلات الترجيح (5-4)، أمس الأربعاء، بعد مباراة مثيرة انتهى الوقت الأصلي فيها والشوطان الإضافيان بالتعادل الإيجابي 1-1.

فمنذ نهائيات كأس العالم “قطر 2022” ومنتخب المغرب يفعل الإنجازات دون الطحن الكثير، وذلك عندما احتل المنتخب الأول لكرة القدم، المركز الرابع، وحقق حينذاك أكبر إنجاز عربي وأفريقي في تاريخ بطولة كأس العالم.

إنجازات منتخب المغرب المختلفة في آخر 3سنوات

منتخب المغرب تحت 20 عاما، يتأهل إلى نهائي كأس العالم للشباب “تشيلي 2025” ليصبح المنتخب العربي الثاني الذي يتأهل للنهائي في هذه البطولة بعد قطر “1981” مع فرصة كبيرة للتتويج بها، وسيلعب أمام الأرجنتين.

المنتخب المغربي تحت سن “23 عاما” فاز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2023”.

منتخب المغرب للسيدات تأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية “مرتين”، ,يصبح أول منتخب نسائي عربي يشارك في كأس العالم للسيدات.

المغرب تم تتويجه بكأس أمم أفريقيا للمحليين “2024” لثالث مرة، وأصبح الأكثر تتويجا باللقب.

فاز منتخب المغرب أيضا ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 17 سنة لسنة 2025.

وفاز المغرب ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة للرجال عام 2023.

𝗟𝗘 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗕𝗔𝗟𝗟 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖𝗔𝗜𝗡 𝗡’𝗔 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗘𝗦𝗦𝗘𝗥 𝗖𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗥𝗡𝗜𝗘̀𝗥𝗘𝗦 𝗔𝗡𝗡𝗘́𝗘𝗦 🇲🇦👏 ▫️Demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022. ▫️Médaille de bronze aux Jeux Olympiques 2024. ▫️En finale de la Coupe du Monde U20. ▫️Vainqueur de… pic.twitter.com/dA8QRuM2sT — Actu Foot (@ActuFoot_) October 15, 2025

ماذا قدمت منتخبات مصر والسعودية؟

ولأن منتخبات مصر والسعودية هما الأبرز على الساحة العربية الآن بفعل تاريخهما العريق، سواء على المستوى العربي أو القاري فقد وجبت المقارنة بينهما وبين المغرب، ولأنه هناك سمات غريبة يتسم بها كلا البلدين في عالم كرة القدم في السنوات الأخيرة، ونبرزها فيما يلي:

أولًا: الكرة السعودية

على الرغم من أنها تملك سجلا لا يُنسى من الإنجازات الآسيوية والعربية، لكن هناك شيئا غريبا بارزا يحدث في السنوات الأخيرة بعيدا عن الإنجازات، وهي كالتالي:

اهتمت بجلب الصفقات العالمية لتدعيم أنديتها بشكل مبالغ فيه، وأثر سلبا على مشاركة اللاعبين المحليين، وظهر أثر ذلك واضحا في أداء المنتخبات لا سيما المنتخب الأول.

الإنجاز يقف عند نتائج الهلال في البطولات الآسيوية أو الدولية، مع سعي الأهلي الحثيث مؤخرا.

التفاخر بالفوز على الأرجنتين في كأس العالم، وفوز الهلال على مانشستر سيتي في البطولة الأخيرة “كأس العالم للأندية” دون النظر إلى النتيجة أو المحصلة النهائية.

عدد قليل من اللاعبين السعوديين يحترفون في أوروبا، والاحتكاك بعالم آخر من كرة القدم، وهذا من شأنه التأخر عن أجواء دوريات أخرى أكثر خبرة وسرعة في الأداء.

ثانيًا: الكرة المصرية

تتسم حاليا بكثير من الأمور السلبية، وإن كان لها تاريخا مشرفا على المستوى الأفريقي، فهي:

تتحدث دائما عن إنجاز الفراعنة بالفوز بالبطولة الأفريقية سبع مرات، بل تتغنى بذلك حتى الآن على الرغم من سوء النتائج في البطولات الأخيرة.

الإنجازات الدولية تتوقف عند ما يفعله الأهلي ونتائجه أفريقيا ودوليا (لكن نستطيع أن نقول هنا أن بيراميدز من النتائج الإيجابية هذا العام لأنه فاز بدوري أبطال أفريقيا وكأس القارات الثلاث، كما فاز الزمالك بالكونفيدرالية والسوبر الأفريقي).

ليس عندنا سوى محمد صلاح ومرموش أحيانا، وكأنه لا يوجد غيرهما في مصر.

لا يوجد اهتمام كافي بالمواهب الشابة، والتوقف دوما عند الحلم بالفوز بالبطولات القارية، والتوقف عند مقولة “لنا الشرف في المشاركة بالمونديال”.

المشكلات الإدارية التي تظهر بين الفينة والأخرى مثل المطالبة من قبل اللاعبين بالمستحقات المالية المتأخرة عن مشاركة أولمبياد باريس.

وأما الكرة المغربية فتعالوا نتحدث قليلا

تتميز الكرة المغربية بعدد من المميزات التي لا تتواجد في الكرة السعودية أو المصرية، وذلك يشمل النواحي الآتية:

الميزة الأولى: “طريقة تفكير اللاعب المغربي”، حيث أصبح البناء الكروي للعقلية المغربية يبدأ منذ الصغر، وهذا واضح في جميع النواحي، فضلا عن إرسال اللاعبين للاحتراف في أوروبا بشكل مستمر خاصة في فرنسا.