عقوبات قاسية وغرامات ضخمة ضد لاعبي الأهلي بعد تتويج الزمالك

فرض مجلس إدارة النادي الأهلي، عقوبات قوية على لاعبي الفريق الأول، بعد الخسارة 1-2 أمام الغريم التقليدي الزمالك، في نهائي بطولة كأس مصر.

وقرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تجميد مستحقات اللاعبين حتى نهاية الموسم.

كما تقرر فرض خصومات مالية كبيرة على جميع اللاعبين، بعد ضياع لقب كأس مصر.

وخسر الأهلي، الخميس الماضي، بهدفين مقابل هدف أمام الزمالك، في نهائي كأس مصر.

وكان الأهلي قد خسر من بيراميدز بهدفين دون رد، في إطار الدوري المصري الممتاز، السبت الماضي.

وحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الفريق استأنف تدريباته مساء اليوم، تحضيرًا لمواجهة الجونة، بعد غد الأحد، في إطار الجولة 26 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأدى لاعبو الأهلي الأساسيين، تدريبات استشفائية داخل صالة الجيم، أما البدلاء خاضوا مرانهم بشكل طبيعي.

ووفقًا لموقع الأهلي، فإن لويس ميكيسوني وبيرسي تاو شاركا في جزء من التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة.

ويحتل الأهلي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة من 23 مباراة، ويمتلك مباراتين مؤجلتين أمام المقاولون العرب والإسماعيلي.

ويتصدر الزمالك، جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة بعد خوض 25 مباراة.

ويأتي نادي بيراميدز في وصافة جدول ترتيب البطولة برصيد 53 نقطة بعد خوض 25 مباراة.

ودخل نادي فيوتشر في المربع الذهبي للدوري المصري الممتاز، ويحتل المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 25 مباراة، وهو نفس رصيد سموحة خامس الترتيب.