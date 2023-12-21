“عقد جلسة مع مسؤولي هذا النادي”.. الشناوي على أعتاب الدوري السعودي

اقترب حارس مرمى نادي الأهلي المصري، محمد الشناوي، من الانتقال إلى نادي ضمك السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حيث عقد قائد المارد الأحمر جلسة مع مسؤولي النادي السعودي في جدة أول أمس الثلاثاء.

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري - مصدر الصورة: CNN

وهي الجلسة التي توصل فيها الطرفين إلى اتفاق بأن يحصل الشناوي على راتب سنوي قدره 3 ملايين دولار مع الفريق السعودي، مع زيادة قدرها 500،000 دولار في كل موسم جديد من التعاقد.

وقد طالب الشناوي مسؤولي ضمك بإنهاء الصفقة بسرعة مع إدارة الأهلي، بما أنهم متواجدون في المملكة لدعم الفريق خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2023، وحصل الحارس الدولي على تأكيدات من مسؤولي نادي ضمك بأنهم بدأوا محادثات رسمية مع محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، لإنهاء الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وتم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي لإتمام الصفقة.

يُعتبر الشناوي واحدًا من أبرز حراس المرمى في مصر والشرق الأوسط، وقاد الأهلي للوصول إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، حيث تغلب على نادي اتحاد جدة قبل أن يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي.

وسيواجه الأهلي فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراة المركز الثالث في مونديال الأندية غدًا الجمعة في مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.