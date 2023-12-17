عقب تعادل ليفربول وفوز الارسنال.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم

عقب انتهاء مباراة فريق ليفربول ضد مانشستر يونايتد منذ قليل بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفوز أرسنال في المباراة التي أقيمت قبل لقاء ليفربول مباشرة، ليمنح ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي للآرسنال على طبق من ذهب، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول الوصيف.

من جهة أخرى، ومع النقطة التي حصل عليها من التعادل يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 28 نقطة.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات اليوم:

الأول آرسنال – 39 نقطة

في المركز الثاني ليفربول – 38 نقطة

أستون فيلا – 38 نقطة

مان سيتي – 34 نقطة

توتنهام – 33 نقطة

نيوكاسل يونايتد – 29 نقطة

مانشستر يونايتد – 28 نقطة

وست هام – 27 نقطة

برايتون – 26 نقطة

تشيلسي – 22 نقطة

فولهام – 21 نقطة

برينتفورد – 19 نقطة

وولفرهامبتون – 19 نقطة

بورنموث – 19 نقطة

كريستال بالاس – 17 نقطة

إيفرتون – 16 نقطة

نوتجهام فورست – 14 نقطة

لوتون تاون – 9 نقاط

بيرنلي – 8 نقاط

شيفيلد يونايتد في المركز الاخير – 8 نقاط