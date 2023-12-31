عضو مجلس إدارة النادي الاهلي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للعامرى فاروق

تحدث طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الاهلي عن آخر تطورات الوضع الصحي الخاص بالعامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى.

العامري فاروق تعرض لوعكة صحية كبيرة منذ أسابيع، ويرقد على إثرها فى أحد مستشفيات القاهرة فى حالة غيبوبة.

الوضع الصحي العامري فاروق

طارق قنديل أكد أن الوضع الحالي للعامرى فاروق كما هو، ولا يوجد أى جديد في الحالة الصحية له.

هو مازال في غيبوبة والوضع كما هو عليه، ونطلب من محبيه الدعاء له بالشفاء، والأمور الآن ليست طبيه، الأمور الآن بين يد الله.

الأطباء فعلوا ويفعلوا كل شئ وندعو الله عز وجل أن يسترد عافيته ويعود لنا فى اسرع وقت، مطالباً الجميع بالدعاء له.