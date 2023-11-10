عضو الأهلي يجتمع بالفريق بعد مباراة برشلونة

عقد محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إجتماعًا باللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري عقب مباراة برشلونة، التي خسرها الفريق اليوم في بطولة العالم للأندية المقامة حاليا في السعودية.

محمد الغزاوي، عضو مجلس ادارة الأهلي _ مصدر الصورة: فيس بوك

الغزاوي يطالب لاعبي الفريق بالفوز في المباراتين القادمتين

وشهد الإجتماع مطالبة رئيس البعثة الجميع بطي هذه الصفحة والبدء فورا في الاستعداد بمنتهى الجدية والتركيز للمباراة القادمة أمام الكويت الكويتي للمنافسة على المركز الخامس، والتعبير عن قدرات اللاعبين والتأكيد على أن خسارة اليوم لن تنال من عزيمة الفريق بل ستكون حافزًا لاستعادة الأداء المتميز.

وأكد الغزاوي على أن النادي الأهلي على مدار تاريخه يبذل قصارى جهده لتقديم أفضل العروض وتحقيق أحسن النتائج حتى آخر لحظة مهما كانت العقبات.

وأضاف الغزاوي أن جمهور وإدارة الأهلي ينتظرون من الجميع بذل أقصى جهد والالتزام بالتوجيهات الفنية، والعمل على تحقيق الفوز في المباراتين القادمتين، والتأكيد على أن الأهلي يملك كعادته مقومات البطولة والمنافسة مع الكبار في كافة البطولات قاريًّا وعالميًّا.