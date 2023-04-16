عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | اجتماع طارئ لمجلس ادارة الزمالك لاتخاذ اللازم

بعد عزل المستشار مرتضى منصور من منصبه كرئيساً لنادي الزمالك المصري، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماع طارئ مساء اليوم الأحد لاتخاذ الإجراءات المناسبة ومعرفة الموقف القانوني بعد قرار المحكمة، ‏حيث قررت محكمة القضاء الإداري صباح اليوم الأحد زوال صفة مرتضى منصور كرئيس للنادي، وألزمت مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة لانتخاب رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية حيث أصبح منصب رئيس النادي شاغراً.

عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

قبلت محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، المرفوعة من عضوي مجلس إدارة الزمالك السابقين ( عبد الله جورج وهاني شكري ) ضد وزارة الشباب والرياضة، التي تضمنت مطالبة الوزارة بعزل مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك واستبعاده من مجلس إدارة النادي،

ومن المُنتظر أن يقوم المستشار مرتضى منصور بالطعن على القرار من أجل العودة سريعاً لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك مرة أخرى.

مرتضى منصور الخروج من الحبس الى العزل من الرئاسة

جدير بالذكر أن مرتضى منصور كان يُنفذ حكم نهائي بالحبس لمدة شهر وأثبت حضوره في المحكمة وقتها وتسليم نفسه لتنفيذ العقوبة حيث قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر وغرامة 10 آلاف جنيه في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.