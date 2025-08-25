عروض خيالية لنجوم الأهلي تتخطى المليار جنيه.. وهذا رد النادي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن تفاصيل مثيرة بشأن مستقبل عدد من لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن بعضهم تلقى عروضًا ضخمة تجاوزت قيمتها المادية حاجز المليار جنيه مصري، وهو ما يعكس القيمة التسويقية العالية لنجوم القلعة الحمراء في السوق الكروي العربي والدولي.

عروض بمليار جنيه لنجوم الأهلي

وخلال ظهوره في برنامج «ملعب أون» المذاع عبر شاشة قناة «أون سبورت»، قال سيف زاهر: “هناك أربعة لاعبين داخل صفوف النادي الأهلي وصلتهم عروض من شركات تسويق عربية، وتجاوزت هذه العروض في مجموعها مليار جنيه مصري”.

وأوضح الإعلامي أن الاهتمام الكبير بهؤلاء النجوم يعكس نجاح الأهلي في صناعة لاعبين يمتلكون مكانة خاصة في سوق الانتقالات، لكن إدارة النادي كان لها موقف واضح تجاه هذه العروض المغرية.

رد الأهلي على العروض

وأكد زاهر أن إدارة الأهلي اتخذت قرارًا حاسمًا بعدم بيع هؤلاء اللاعبين، مشددًا على رفضها التام لفكرة التفريط في أي عنصر أساسي بالفريق خلال المرحلة الحالية؛ وأضاف: “النادي الأهلي تلقى أيضًا عرضًا من إحدى الشركات للتعاون في تسويق بعض اللاعبين، إلا أن الإدارة ترى أن الوقت غير مناسب لمثل هذه الخطوات”.

ولم يستبعد الإعلامي أن تشهد الفترة المقبلة صفقات كبيرة تخص النادي الأهلي، سواء عبر بيع بعض اللاعبين في المستقبل أو من خلال التسويق الخارجي، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تدر على القلعة الحمراء أموالًا ضخمة تدعم خزانة النادي وتزيد من قدرته المالية.

تعليمات المدير الرياضي قبل مواجهة بيراميدز

من جانبه، شدد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، على ضرورة فرض حالة من الانضباط داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصًا قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في بطولة الدوري.

وأصدر يوسف تعليمات صارمة للاعبين بعدم الحديث نهائيًا عن الأمور المالية أو الرواتب في الوقت الحالي، على أن يتم تأجيل أي نقاشات أو تفاوض إلى ما بعد المباراة، لضمان تركيز اللاعبين الكامل داخل الملعب.