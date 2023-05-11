عرض سعودي ضخم لحارس مرمى توتنهام الإنجليزي هوجو لوريس

انتشر في الأيام الأخيرة أخباراً تفيد رغبة اللاعب الفرنسي الدولي هوجو لوريس في خوض تحد جديد بعد انتهاء عقده مع نادي توتنهام الإنجليزي، وينتهي عقد اللاعب مع الفريق الإنجليزي العام المقبل، ومن المُتوقع أن يغادر الحارس الفرنسي صفوف فريق توتنهام وينتقل إلى ناد جديد، وأفادت عدد من التقارير عن وجود عروض متعددة للاعب الفرنسي أبرزها من الدوري السعودي.

تقارير صحفية بريطانية توضح حقيقة العرض السعودي للاعب

أشارت عدد من التقارير الصحفية البريطانية أن اللاعب الفرنسي الدولي هوجو لوريس حارس مرمى نادي توتنهام الإنجليزي لديه عرض ضخم من أحد الأندية السعودية، وأكدت التقارير أن اللاعب سيحصل على ثلاثة أضعاف مرتبه الحالي في توتنهام الإنجليزي.

ولم تفصح التقارير عن اسم النادي السعودي الذي يريد التعاقد مع اللاعب الفرنسي، ويأتي ذلك العرض في إطار رغبة العديد من الأندية السعودية في التعاقد مع لاعبين بطراز عالمي للمنافسة على الألقاب والبطولات المحلية والدولية، وكانت أول التعاقدات العالمية تعاقد نادي النصر مع اللاعب البرتغالي رونالدو.

ميسي وبوسكيتس على رادار الدوري السعودي

من جانبه انتشر العديد من الأخبار التي تفيد باقتراب انتقال اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي الهلال السعودي في صفقة انتقال حر، كما هو الحال بالنسبة للاعب الأسباني بوسكيتس الذي اقترب أيضاً من الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني ميسي نهاية هذا الموسم مع نادي باريس سان جيرمان، كما أعلن نادي برشلونة عن رحيل بوسكيتس رسمياً عن الفريق.