عرض سعودي جديد براتب خيالي.. هل ينهي “ميسي” طموحات برشلونة في العودة؟

تتحدث الصحافة العالمية في الفترة الأخيرة عن الوجهة المقبلة للاعب الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، هل يستمر مع النادي الفرنسي باريس سان جيرمان، أو يعود لفريقه المفضل برشلونة الإسباني، أو يتجه لخوض تجربة جديدة والموافقة على العرض السعودي المقدم له، وتشير أخبار عالمية عن ارتفاع العرض المقدم من السعودية لبطل كأس العالم.

تفاصيل العرض السعودي

حسب ما قال “جاوم روريس” مؤسس شركة “ميديا برو” للإنتاج، بأن العرض السعودي المقدم للاعب الأرجنتيني “ليو ميسي” ارتفع إلى 500 مليون يورو.

ينتهي عقد ليونيل ميسي اللعب البالغ من العمر 35 عاما مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، وفي ظل دخول اللعب الأرجنتيني في مشاكل مع الفريق الفرنسي وجماهيره أصبح مهمة رحيله مسألة وقت فقط.

على الرغم من أن اللاعب الدولي الأرجنتيني لم يتخذ قراره بعد، حيث ينتظر انتهاء الدوري الفرنسي أولا في الشهر المقبل، تردد اسم برشلونة نادية السابق في الصورة بجانب العرض السعودي المقدم إلى اللاعب، وقد انتشر سابقا أن العرض قد وصل إلى 400 مليون يورو.

هل يذهب ميسي لخوض تحدي جديد بجانب كريستيانو رونالدو؟

قال رجل الأعمال الإسباني “جاوم روريس” في حوار مع إذاعة “كادينا سير”، أن العرض السعودي المقدم لميسي ارتفع إلى 500 مليون يورو، ولكن قرار ليو الشخصي سيكون عامل الحسم.

وأضاف: “أعتقد من الممكن عودة ميسي لبرشلونة، على الرغم من زيادة العرض السعودي إلى 500 مليون يورو في السنة”.

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الأمر الآن بيد “ميسي”، من الممكن عودته إلى ناديه المفضل، أو الذهاب لخوض تحدي جديد والموافقة على العرض السعودي ومنافسة اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، ولكن هذه المرة في بطولة الدوري السعودي.