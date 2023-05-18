عرض الـ”نصف مليار” يُقرب ليونيل ميسي من الانتقال لصفوف الهلال السعودي

أكدت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، أن نادي الهلال السعودي، أصبح على بعد خطوات يسيرة من حسم صفقة التعاقد مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوقع رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد البرغوث الأرجنتيني مع النادي الفرنسي في يونيو المقبل 2023، وهناك تقارير تؤكد اتخاذه قرار الرحيل بلا رجعة بسبب عدم شعوره بالراحة الكاملة ضمن صفوف فريق العاصمة، بالإضافة إلى هجوم ألتراس باريس سان جيرمان عليه في الفترة الماضية خلال أكثر من مباراة.

الهلال السعودي وضم ليونيل ميسي

وبحسب ما ذكرته صحيفة “المدينة” السعودية في هذا الشأن، فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد حسم أمره، وقرر التوقيع للهلال في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

ولفتت الصحيفة الشهيرة إلى اتفاق اللاعب الأرجنتيني الكبير مع مسئولي الهلال السعودي، على كافة التفاصيل الخاصة بتعاقده خلال زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية.

وأكدت صحيفة المدينة على أنه: “لم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة مع نهاية الموسم الحالي، وسيشهد إعلان التوقيع عدة اتفاقات أخرى”.

الهلال يعرض نصف مليار يورو على ميسي

وسبق أن لفتت العديد من التقارير، إلى أن الساعات الماضية، قد شهدت قيام نادي الهلال برفع عرضه إلى ميسي، ليشمل حصوله على راتب سنوي يقدر بنصف مليار يورو.

وبذلك، يتفوق الهلال على برشلونة، الذي يحاول جاهدا إعادة ميسي إلى ملعب الكامب نو، بعد عامين فقط على رحيله.

موعد مباراة الهلال المقبلة مع ضمك في دوري روشن



يستعد الهلال لخوض المواجهة القادمة ضد ضمك في لقاء مؤجل بينهما من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن 2022/2023 يوم الجمعة المقبل والموافق 19 من مايو الحالي 2023، ويطلق الحكم صافرة انطلاق المباراة في الساعة:

السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة والقدس الشريف.

الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط ودبي.

السادسة مساءً بتوقيت السودان وليبيا.

الخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال القادمة ضد ضمك في دوري روشن

يمكنكم مشاهدة جميع مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي 2022-23 عبر قنوات شركة الرياضة السعودية SSC وللك ستجد مباراة الهلال ضد ضمك على شاشتها، وبالإضافة إلى ذلك يمكنكم مشاهدة لقاء الهلال ضد ضمك من خلال تطبيق شاهد VIP على الإنترنت.