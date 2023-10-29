عدلي القيعي: الأهلي سبق وسمح لهذا الثنائي بالانتقال للزمالك

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي أن العلاقة الجيدة مع الزمالك هو الأمر الطبيعي، وغير ذلك يعتبر استثناء لا يحدث الا في أوقات قليلة

عدلي القيعي وعبر تصريحات تليفزيونية أن الفترات الماضية كمان فيها العديد من الاجتماعات المشتركة بداية من سبعينيات القرن الماضي، وكان هناك مصالح مشتركة متواجدة بين الناديين.

عدلي القيعي وإمكانية حدوث صفقات مشتركة بين الزمالك والأهلي

عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي يستبعد إمكانية حدوث صفقات مباشرة بين الأهلي والزمالك حتى في ظل العلاقات القوية بين الجانبين.

مؤكدا أن النواحي الجماهيرية له أراء أخرى مهما كانت الأمور مستقرة والأوضاع جيدة بين الفريقين.

الا ان الجمهور سيكون من الصعب عليه تقبل فكرة رحيل لاعب من أحد الناديين الى الأخر بشكل مباشر من خلال اتفاق مباشر بين إدارة الناديين.

عدلي القيعي: تركنا ثنائي الأهلي للزمالك

عدلي القيعي وعبر تصريحات أكد أنه سبق وترك النادي الأهلي ثنائي للزمالك ولكن بشكل غير مباشر، ولكن كانت إدارة النادي تعلم أنهما في طريقهما للزمالك

الثنائي هما، حسين ياسر المحمدي، كاشفا أن اللاعب كان يريد أن يحصل على الاستغناء ويدفع 300 ألف جنيه، وكان واضحا انتقاله للزمالك، وبالفعل تركته الادارة يرحل للزمالك.

وفس الأمل مع اللاعب الموريتاني دومينيك دا سيلفا، تركها مسئولي النادي الأهلي وقتها يرحل الى الزمالك، مؤكدا أن تلك الأمور طبيعية ولكن من الصعب أن تحدث بشكل مباشر بين إدارة الناديين.

يذكر أن الفترات الأخيرة شهدت انفراجة بين إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وادارة الزمالك الجديدة برئاسة حسين لبيب، وقد تحدث زيارات متبادلة بين الطرفين خلال الفترات القادمة