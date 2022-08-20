عبد الله سعيد جديد.. مفاجأة: نجم الأهلي يجلس مع أمير مرتضى للانتقال للزمالك

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن مفاجأة، بشأن مستقبل اللاعب محمد شريف مهاجم الفريق مع القلعة الحمراء، حيث أكد على وجود اتجاه لتسويق اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، بعد تأكد الإدارة من جلوسه مع أحد مسؤولي الزمالك وموافقته على اللعب للفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

غضب في الأهلي بسبب محمد شريف

وأشارت المصادر إلى أن هناك حالة غضب من اللاعب محمد شريف بعد التأكد من وجود مفاوضات بينه ووبين إدارة الزمالك خلال الفترة الأخيرة على الرغم من أنه عقد اللاعب ممتد مع القلعة الحمراء حتى نهاية موسم 2024، ولذلك هناك توصية بعرض اللاعب للبيع وتسويقه خلال الفترة المقبلة في تكرار لأزمة اللاعب عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي الذي وقع عقود الانتقال إلى الزمالك قبل أن يتراجع ويجدد عقده من جديد مع القلعة الحمراء لتقرر الإدارة حينها عرضه للبيع.

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد شريف

وكشفت المصادر إلى أن المسؤولين في نادي الزمالك دخل في مفاوضات قوية مع اللاعب محمد شريف مهاجم الأهلي على الرغم من ارتباطه بعقد مع القلعة الحمراء من أجل ضمه لصفوف الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللاعب عقد جلسة بالفعل مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في إحدى الأماكن الخاصة وعرض عليه التوقيع للزمالك مقابل 25 مليون جنيه في الموسم الواحد.

ويرتبط محمد شريف بعقد ممتد مع الأهلي حتى الموسم بعد المقبل 2024، ولا يحق له الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء إلا بعد الحصول على موافقة من الأهلي، وهو ما يصعب عملية انتقاله إلى الزمالك بشكل مباشر، ومن الممكن أن يرحل اللاعب عن صفوف الفريق للخارج ومن بعدها يمكنه العودة إلى فريق الزمالك في حالة عدم تجديد التعاقد مع الأهلي.