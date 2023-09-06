عبد الظاهر السقا يعلن رحيله عن منصبه بنادي فيوتشر

أعلن عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، رحيله عن منصبه بالنادي، وذلك في بيان رسمي اليوم الأربعاء.

عبد الظاهر السقا - مصدر الصورة: حسابه على موقع فيسبوك

وقال “السقا” في بيان رسمي نشره عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: في البداية الكل يعلم مدى حبي واحترامي لكيان نادي فيوتشر الذي ولد عملاقا منذ اليوم الأول في الدوري المصري، بعد عمل شاق تكفلنا به جميعا لتحقيق مجد ونجاح لرؤيا مشروع نادي رياضي متكامل ليس فقط في إدارته المحترمة وأجهزته الفنية واللاعبين بل في حجم الجهد والتعب والعمل الشاق الذي تم بإرادة المولى وتوج في النهاية كأبطال لأول بطولة لكأس رابطة الأندية المصرية، وأيضا المشاركة الإفريقية في أول موسم للنادي.

وأضاف السقا: كنت حريصًا منذ البداية على أداء واجبي على أكمل وجه، وخلق جو عام ملائم للنجاح بصفتي المدير الرياضي للنادي، ومن ثم نجحنا في تشكيل جهاز فني متكامل قادر على اختيار اللاعبين المميزين وضمهم للنادي.

وأكمل: كما ساهمت تقديم لاعبين مميزين للمنتخبات الوطنية، واتذكر جميع التحديات التي كللت بالنجاح على مدار موسمين سابقين، بفضل الإدارة المحترفة وروح اللاعبين المميزين الذي نتج عنها أسرة واحدة هدفها وضع اسم فيوتشر في المكان المناسب بين الأندية المصرية.

وتابع: وحرصًا مني على الثقة والصلاحيات التي منحتني إياها الإدارة منذ اليوم الأول والتي انعكست على نتائج الفريق على مدار موسمين، والتي أصبحت مسار استحسان وتقدير من كافة العاملين في الوسط الرياضي وجماهير كرة القدم فقد قررت الاعتذار عن استكمال مهمتي حرصا مني على خلق كوادر جديدة وعلى المصلحة العامة للفريق.

واختتم: أخيرا فإن الكلمات لا تعبر عن مشاعري الجياشة تجاه كيان نادي فيوتشر، واعتبر نفسي ابنا لهذا الكيان الذي لن أبخل عليه بالمساعدة من خارج الخطوط واتوجه بالشكر لجميع القائمين على النادي وأتمنى لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة.