عبد الرزاق حمدالله مستمر مع الاتحاد وتم إغلاق قضيته مع النصر بالكامل وبنزيما لن يغادر

أفصحت مصادر كروية عن استمرار الدولي المغربي، عبد الرزاق حمدالله بنادي الاتحاد السعودي لنهاية هذا الموسم، كما تم إغلاق قضية اللاعب الشهيرة مع نادي النصر بالكامل بحسب الناشط على X، والمهتم بأخبار العميد أحمد ميماتي.

القضية انتهت- مصدر الصورة- الاتحاد

وصعد مؤخرا، اسم النجم المغربي حمدالله في قائمة الموضوعات أكثر تداولا بين الأوساط الرياضية بالمملكة العربية السعودية على منصة X، ورافقت أخباره الكثير من أخبار الصفقات الشتوية لنادي الاتحاد.

وكشف ميماتي عن أولويات المدير الفني الأرجنتيني للاتحاد، مارسيل غاياردو في الفترة الشتوية، وهي عبارة عن حارس، وقلب دفاع، وظهير أيمن و أيسر، ومحور، وجناح.

يشار إلى أنه يتبقى 15 يوم فقط على انتهاء الفترة الشتوية من الآن، ولم يحسم الاتحاد المزيد من الاحتياجات.

تم تسوية القضية الشهيرة بين عبدالرزاق حمدالله وناديه السابق .. وبالتالي تم اغلاق القضية بالكامل . pic.twitter.com/ooqw2sJCct — أحمد | ميماتي (@A_E_110) January 16, 2024

كريم بنزيما لن يغادر

وكشف حساب “اتي مانيا” المهتم بكل مل يتعلق بالعميد أيضا عن استمرار النجم الفرنسي كريم بنزيما بين صفوف اتحاد جدة.

وأشار اتي مانيا إلى أن هناك شخصيات بارزة في صندوق الاستثمارات ووزارة الرياضة ستتدخل لحل الموضوع لأن بنزيما من أساسيات مشروع رابطة الدوري السعودي.