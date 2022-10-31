سيراً على الأقدام.. الرحالة عبدالله السلمي يجتاز 55 يوما من المصاعب للوصول إلى كأس العالم 2022- فيديو

وصل الرحال السعودي عبدالله السلمي إلى منفذ أبو سمرة في قطر، عصر يوم الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن قطع مسافة ما يقرب من 1500 كيلو متر في 51 يوما، قادما من جدة سيراً على الأقدام، عبر الصحراء القاحلة لحضور كأس العالم 2022 في قطر.

ووفقاً للشرق القطرية، التي استقبلته على مشارف دولة قطر، قال السلمي معبراً عن وصوله إلى دولة قطر «سعيد جداً بوصولي إلى هذه النقطة الحلم، فطوال شهرين تقريباً، كنت أتلهف للوصول إلى قطر، ومررت بصعوبات، وشعرت أنه من المستحيل، أن أكمل رحلتي، ولكن الحمد لله، أنا الآن في قطر، وسنصل إلى الدوحة خلال ثلاثة أيام، ونستمتع بأجمل كأس عالم».

وأوضح السلمي أن رحلة السير على الأقدام، مستمرة حتى كورنيش الدوحة، وأوضح أن هدفه هو السير من بحر جدة إلى بحر الدوحة، لحضور كأس العالم 2022.

أول من وصل إلى المونديال سيراً على الأقدام

ووفقاً لقناة الإخبارية السعودية، فإن السلمي يمارس الترحال منذ خمسة أعوام، وهو أول من وصل إلى المونديال سيراً على الأقدام.

وأضاف الرحال السعودي للإخبارية «أن أجمل ما في الرحلة كاملة هو “الناس”، الشعب السعودي شعب كريم، وشعب مضياف، فهو يستقبلك أحسن استقبال، ويشجعوك ويحفزوك»، وأكمل السلمي كلامه عن كأس العالم قائلاً «هذا فخر لنا، نحن العرب، أن يكون كأس العالم عندنا، في بلد خليجية، فهذا شئ يسعدنا جداً، ونشكر عليه إخواننا في قطر على استضافة كأس العالم».

وعن رحلته التشجيعية، يقول السلمي «أنا من عشاق الأسطورة “ميسي” فأنا مع الأرجنتين قلبا وقالبا، بعد منتخبنا السعودي، لكن بالتوفيق للأرجنتين».