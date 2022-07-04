عبدالظاهر السقا يعلن تعاقد نادي فيوتشر مع عدد من الصفقات لتدعيم الفريق

يستعد نادي فيوتشر إف سي الصاعد مؤخراً إلى الدوري المصري الممتاز لإتمام عدد كبير من الصفقات لتدعيم الفريق، حيث قدم الفريق أداءاً مقنعاً خلال بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، كما أنه ضمن مقعداً من المقاعد المشاركة في البطولات الإفريقية، بعدما احتل المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل أن يرسل إتحاد الكرة قائمة الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية للكاف.

السقا يعلن عن صفقات الفريق خلال الميركاتو الصيفي

وأعلن عبدالظاهر السقا المدرب بنادي فيوتشر إف سي أن النادي انتهى من صفقات منذ ثلاثة أشهر، وأكد أن النادي حصل على توقيع عدد من اللاعبين، وصرح السقا عبر قناة أون تايم سبورتس قائلاً: “لإدارة الفنية انتهت من التخطيط للموسم الجديد، وقمنا بالتحضير للصفقات الجديدة منذ 3 أشهر، وحصلنا على توقيع بعض اللاعبين”، وأضاف: “الإعلان عن كل شيء سيكون نهاية الموسم، نحن نعمل بهدوء وبسرية، وأشكر إدارة النادى لأنها تلبي كل طلبات الجهاز الفني”.

الصفقات التي انتهي منها نادي فيوتشر إف سي

وأنهى نادي فيوتشر إتفاقه مع نادي طلائع الجيش بضم اللاعب مهند لاشين لاعب خط الوسط الذي تألق في الفترة الأخيرة مع الجيش والمنتخب المصري، كما حصل فيوتشر على توقيع اللاعب علي الفيل لاعب نادي طلائع الجيش بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات، يذكر أن نادي فيوتشر صعد مؤخراً إلى نهائي كأس رابطة الأندية بعد الفوز على نادي إنبي ويلاقي فريق غزل المحلة في النهائي يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة.