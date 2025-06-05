عاجل وكما أخبارناكم من قبل : الهلال السعودي يُعلن تعيين إنزاجي مدير فني للفريق

أعلن نادي الهلال السعودي، رسميًا، تعيين المدرب الإيطالي سيميوني إنزاجي مدير فني للفريق الأول لكرة القدم، فى الفترة القادمة.

وخلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس، الذي رحل عن القيادة الفنية خلال الأسابيع الماضية، تم الإعلان عن تعيين الايطالى بدلاً منه.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) مقطع فيديو يرحب من خلاله بإنزاجي، المدير الفني السابق لإنتر ميلان الإيطالي، معلنًا بداية مشواره مع الزعيم.

وقال إنزاجي في رسالة لجماهير الهلال عبر الفيديو: “أنا سيميوني إنزاجي… والآن أبدأ رحلتي مع نادي الهلال السعودي”، مؤكدًا استعداده لقيادة الفريق بدء من منافسات كأس العالم للأندية 2025.