عاجل: وفاة العميد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي الأسبق

خبر عاجل ورد لنا منذ قليل وهو وفاة العميد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق بعد تعرضة لوعكة صحية أدت إلى وفاته، حيث كان أبو السعود يتلقى العلاج داخل مستشفى 30 يونيو بالإسماعيلية داخل العناية المركزة تحت أجهزة التنفس الصناعي، بسبب معاناته من تسمم الدم وفشل كلوي.

وكانت في الفترة الماضية انتشرت إشاعات حول وفاة العميد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي الأسبق، بينما كان على قيد الحياة إلى أن توفي مساء يوم الثلاثاء، وأكدت الإعلامية لميس سلامة ابنة شقيقة رئيس الإسماعيلي الأسبق الخبر قائلة: “خالي الغالي روحي في ذمة الله، توفي إلى رحمة الله العميد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي الأسبق”.

حياة الراحل العميد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي الأسبق

تولى العميد محمد أبو السعود رئاسة النادي الإسماعيلي ما بين عام 2012 إلى 2016 خلفًا رأفت عبد العظيم، ليترك النادي إلى إبراهيم عثمان ليصبح رئيس النادي خلفه، وتعد هذه المرة الثانية التي يتولى فيها العميد محمد أبو السعود رئاسة النادي، بعد توليه رئاسة النادي في عام 1996.

والجدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي في حالة هدوء، حيث تمكن المدير الفني حمزة الجمل من الفوز في أولى مبارياته أمام المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويستعد النادي الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في عصر الأحد القادم في إطار الجولة الـ 19 بالدوري على ملعب الإسماعيلية.