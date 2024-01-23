عاجل.. وفاة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي بعد صراع مع المرض

توفى خلال اللحظات القليلة الماضية العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، بعد صراع طويل مع المرض.

تفاصيل مرض العامري فاروق قبل وفاته

كان العامري فاروق قد دخل في وعكة صحية مفاجئة خلال نوفمبر الماضي، بعدما شعر بتعب مفاجئ، ليغمى عليه، خلال تواجده بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ونُقل فاروق سريعًا لمستشفى الملعمين المجاورة لمقر النادي الأهلي، حيث تم إجراء العديد من الفحوصات الطبية، والتي تبين تعرضه لنزيف في المخ وتوقف القلب لعدة دقائق، لكن تم إجراء إسعافات أولية، مما جعل القلب يعود للعمل.

وقررت إدارة النادي الأهلي نقل العامري فاروق لأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة، تحت إشراف طاقم طبي محترف مكون من خمسة أطباء، من أجل إزالة الدماء المكونة بالمخ لدي العامري فاروق.

كما خضع العامري فاروق في اليوم ذاته لعمليتين جراحيتين، حيث كانت واحدة منهما تركيب قسطرة، قبل خروجه من غرفة العمليات لغرفة العناية المركزة من أجل وضعه تحت ملاحظة الأطباء المختصين.

بينما خضع نائب رئيس النادي الأهلي لعملية جراحية رابعة، من أجل إنقاذه وتعافيه، رغم عدم استقرار حالته الصحية.

وشهدت فترة وجود العامري فاروق في المستشفى مساندة كبيرة من رموز المرة المصرية، حيث قام مجلس إدارة نادي الزمالك بمساندة نظيره الأهلي.

ولم يتحدد بعد موعد جنازة نائب رئيس النادي الأهلي، حيث سيكشف المارد الأحمر عن موعد ومكان صلاة الجنازة.