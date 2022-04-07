“عاجل ورسميًا” كاف يحدد موعد مباراة الأهلي والرجاء وجميع مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022

قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “فيفا” بالإعلان رسمياً عن مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2022 وذلك حيث كان الاتحاد الأفريقي قد أعلن منذ أيام عن نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022 والتي أسفرت عن العديد من المواجهات العربية القوية جداً، وكانت القرعة قد أوقعت النادي الأهلي في مواجهة نادي الرجاء المغربي ونادي الترجي التونسي ضد نادي وفاق سطيف الجزائري ونادي الوداد المغربي ضد نادي شباب بلوزداد وصنداونز ضد نادي بترو أتلتيكو، وقام الافريقي بالإعلان عن المواعيد الرسمية الخاصة بمباريات نصف النهائي، ونستعرض معكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال كل التفاصيل الخاصة بالإعلان عن مواعيد نصف النهائي.

كاف يحدد موعد مباراتي الأهلي والرجاء

وشهدت الأيام القليلة الماضية البحث المستمر من جانب محبي وعشاق المارد الأحمر في مصر وفي الوطن العربي كله من أجل معرفة مواعيد مباراة الأهلي والرجاء في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2022، وذلك حيث أشار الكاف إلى أن المباراة الأولى ستكون في مصر على ملعب النادي الأهلي ومباراة الإياب ستكون في المغرب على ملعب نادي الرجاء، وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن المواعيد الخاصة بالمباراتين ستكون كالآتي:-

مباراة الذهاب: الأهلي × الرجاء، يوم السبت الموافق 16, أبريل, 2022 الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مصر والساعة 07:00 مساءً بتوقيت المغرب.

مباراة العودة: الرجاء × الأهلي، يوم الجمعة الموافق 22, أبريل, 2022 الساعة 09:00 مساءً بتوقيت المغرب والساعة 11:00 مساءً بتوقيت مصر.

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022

كما حدد الكاف أيضاً جميع مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2022 والتي جاءت كالآتي:-

مباريات الذهاب: وفاق سطيف (الجزائر) × الترجي (تونس): يوم 15, أبريل, 2022 الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة. الأهلي (مصر) × الرجاء (المغرب): يوم 16, أبريل, 2022 الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مصر، الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة. بترو أتلتيكو (أنجولا) × صنداونز (جنوب أفريقيا): يوم 16, أبريل, 2022 الساعة 05:00 مساءً بتوقيت مصر، الساعة 06:00 بتوقيت مكة المكرمة. شباب بلوزداد (الجزائر) × الوداد (المغرب): يوم 16, أبريل, 2022 الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مباريات الإياب: الرجاء (المغرب) × الأهلي (مصر): يوم 22, أبريل, 2022 الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مصر، الساعة 12:00 بتوقيت مكة المكرمة. الترجي (تونس) × وفاق سطيف (الجزائر): يوم 22, أبريل, 2022 الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة. الوداد (المغرب) × شباب بلوزداد (الجزائر): يوم 23, أبريل, 2022 الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مصر، الساعة 12:00 بتوقيت مكة المكرمة. صنداونز (جنوب أفريقيا) × بترو أتلتيكو (أنجولا): يوم 23, أبريل, 2022 الساعة 05:00 مساءً بتوقيت مصر، الساعة 06:00 بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وبعد أن تعرفنا على مواعيد جميع مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 فنتعرف على القنوات التي ستقوم بنقل جميع المباريات حيث من المقرر أن يتم نقل كل هذه المباريات عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD، حيث أن القناة هي الوحيدة التي تمتلك حقوق بث جميع مباريات دوري الأبطال هذا الموسم في أفريقيا والشرق الأوسط كله.