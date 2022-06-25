عاجل نادي الإسماعيلي يقرر الانسحاب من مسابقة كأس مصر

قرر النادي الإسماعيلي الانسحاب نهائيا عن بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2021 – 2022، وذلك بعد إجراء قرعة الدور 16 من البطولة الأقدم في مصر.

وقد تم إجراء القرعة بتثبيت ناديي الأهلي والزمالك بحجة أنهم حاصلين على المركز الأول والثاني في الدوري المصري الممتاز العام الماضي بينما أقيمت القرعة بين الفرق الأخرى التي وصلت لهذا الدور من المسابقة وهو ما أعترض عليه مسؤولو النادي الإسماعيلي.

وحاول ممثلين نادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، وأثناء إجراء القرعة الاعتراض أمام مسؤولو اتحاد الكرة المصري ولكن اتحاد الكرة أرجأ ذلك النقاش والاعتراض إلى ما بعد إجراء القرعة، ولكن تفاجأ مسؤولي النادي الإسماعيلي برحيل ممثلي اتحاد الكرة القائمين علي القرعة بسرعة ودون استماع للشكاوى وهو ما أثار استياء إدارة نادي الإسماعيلي.

وقد أوقعت تلك القرعة نادي الإسماعيلي أمام نادي الزمالك في مباراة قوية للغاية في إطار دور 16 للمسابقة، ويعتقد بذلك مسؤولي نادي الإسماعيلي بإن القرعة موجهة لمصلحة أندية معينة على حساب الأندية الأخرى وهو ما دفعه للاعتراض أولا ومع تجاهل شكواهم أعلن النادي الإسماعيلي انسحابه من البطولة بشكل كامل ونهائي.

وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي قرار الانسحاب في تصريح رسمي على الموقع الإلكتروني ومنصات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا تم إرسال نسخ منه إلى وسائل الإعلام المختلفة في مصر.

وأضاف البيان أيضا أن المسؤولين عن النادي الإسماعيلي لجأوا إلى ذلك القرار من أجل الحفاظ على حقوق النادي العريق وحقوق جماهيره، وأن هذا القرار الصعب جاء بعد استنفاد كل الطرق المتاحة لتوصيل اعتراضهم لمسؤولي اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المحترفة المصرية.