عاجل| ميسي يوقع لمدة عامين مع باريس سان جيرمان

أسطورة كرة القدم معشوق الجماهير الفائز لستة مرات باحسن لاعب في العالم ينضم إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان بعد توقيعه لمدة عامين وانضمامه إلي التشكيلة الأساسية الأمر الذي يدعم صفوف الفريق بالاضافة الي رفاقه الموهوبين ويتيح الفرص لجماهير الفريق الاستمتاع بالسنوات القادمة ومنحهم لحظات وذكريات لاتعوض في ظل وجود هؤلاء النجوم في فريق واحد.

ميسي متحمس لبدء فصل جديد في مسيرته الكروية

ميسي علق قائلاً«انا متحمس جدآ لبدء فصل جديد في مسيرتي الكروية لدي نادي باريس سان جيرمان حيث كل شئ هنا يتماشي مع احلامي وطموحاتي الكروية وأنا أعلم جيدا مدى إحترافية فريق عمل النادي من رفاقي في الفريق وطاقم التدريب وأنا عازم علي المساعدة في بناء وتكوين شئ مميز وخاص للنادي ولجماهيره وانا أتطلع لإشتراكي في أولى مبارياتي علي ارضية الملعب»

ناصر خليفي يرحب بميسي واسرته

ورحب ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة نادي ياريس سان جيرمان بقدوم النجم ميسي وأعلن عن سعادته البالغة باختيار النجم الانضمام لصفوف الفريق هو وعائلته المحترمين وصرح الخليفي أن ميسي لديه الرغبة في المنافسة علي أعلي مستوي لربح الكؤوس والجوائز في صفوف النادي وأن اضافة ميسي للفريق تكمل التشكيلة الأساسية الاستراتيجية ويرجع الفضل في إنضمام ميسي في الصفقة الناجحة الي كابتن الفريق وطاقم التدريب الذين بذلوا جهدا بارزاً لإتمام الصفقة.