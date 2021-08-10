عاجل| ميسي لاعباً لباريس سان جيرمان الفرنسي رسمياً حتى 2024 براتب 35 مليون يورو

وقع الأرجنتيني ليونيل ميسي رسمياً لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد حتى عام 2024 في مفاجأة متوقعة ولكنها ستشغل الصحافة العالمية في عضون الساعات القليلة المقبلة، وأعلن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني توقيع ابنه رسمياً مع النادي الباريسي حتى عام 2024 وبمرتب يصل لـ 35 مليون يورو.

وصل ميسي رسمياً للعاصمة الفرنسية باريس، أعلن خورخي ميسي والد النجم ليونيل ميسي رسمياً وصول نجله للعاصمة الفرنسية باريس والتوقيع بشكل رسمي مع فريق العاصمة الفرنسية، وكانت عدسات الصحفيين قد رصدت قبل ساعات مغادرة ميسي وعائلته لمطار برشلونة في اسبانيا متجهون صوب باريس، وقال والد ميسي أن تفاصيل العقد تنص على أن يتقاضى نجله 35 مليون يورو سنوياً على أن يستمر العقد لمدة موسمين قابلين للتمديد لمدة موسم واحد إضافي.

وأكد والد ميسي والذي هو وكيل أعمال ابنه ما ورد أعلاه لقناة إسبانية كانت قد وجهت سؤالاً للأخير حول الصفقة التي من المتوقع أن تتم بين باريس سان جيرمان وميسي، وأكد خورخي للقناة ان الادعاءات صحيحة وأن الصفقة قد تمت رسمياً وسيتم الإعلان عنها قريباً في الساعات القليلة المقبلة، ولم يكشف خورخي ميسي عن أي تفاصيل أخرى مثلاً حول رقم القميص الذي سيرتديه ميسي وغيرها من التفاصيل التي تهم الصحافة الاسبانية والعالمية.

وكانت صفقة انتقال ميسي لباريس سان جيرمان متوقعة لكون النادي الفرنسي هو الأكثر مقدرة على التعاقد مع ميسي والذي سيتقاضى راتباً خيالياً لم تتمكن إدارة برشلونة من تأمينه له، وينقص الراتب السنوي لميسي مع باريس سان جيرمان بمقدار قليل عن ذلك الذي كان يتقاضاه مع برشلونة، وسيحصل البرغوث بموجب العقد على 35 مليون يورو سنوياً وذلك بدون المكافآت والحوافز التي سيتلقاها ميسي، ومن الممكن للأرجنتيني الحصول على مكافآت خيالية بعد التوقيع رسمياً مع سان جيرمان.

ويتوقع أيضاً أن يحصل ميسي على الرقم 30 الذي عرضه عليه النادي في حال التوقيع معه وقد كان، أكد ليونيل على أنه لن يرتدي القميص رقم 10 الذي يلعب به نيمار وسيحاول الحصول على رقم آخر له في الفريق احتراماً لزميله السابق في برشلونة.