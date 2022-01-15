عاجل| منتخب المغرب أول منتخب عربى يصعد إلى الدور القادم من كأس الأمم

صعد منتخب المغرب بعد تجميع 6 نقاط من دور المجموعات ليصعد إلى الدور القادم من كأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون.

وقد فاز منتخب المغرب فى الجوله الأولى على منتخب غانا بهدف دون رد سجله اللاعب سوفيان بوفال، بينما فى الجوله الثانيه فاز على منتخب جُزر القمُر بهدفين دون رد سجلهما اللاعبان سليم أملاح، وزكريا أبوخلال، ليصعد منتخب المغرب إلى الدور القادم قبل الجوله الأخيره من دور المجموعات والتى سوف يواجه فيها منتخب الجابون.

وإلى الأن من بطولة كأس الأمم الإفريقية قد صعد منتخبين وهم منتخب المغرب، والكاميرون الذى جمع ايضاً 6 نقاط بعد تغلبه على منتخبى بوركينا فاسو بنتيجة هدفين لهدف، ومنتخب أثيوبيا بنتيجة اربع أهداف لهدف.