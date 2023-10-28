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عاجل : معلقى مباراة الاهلى وصن داونز على قنوات أون تايم سبورت وبى إن سبورت

أحمد المدبولي

يخوض النادى الأهلى غداً الأحد مباراة مهمة وقوية أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي فى ذهاب نصف نهائي بطولة السوبر ليج الإفريقي.

عاجل : معلقى مباراة الاهلى وصن داونز على قنوات أون تايم سبورت وبى إن سبورت

المباراة ستقام ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة السوبر ليج الإفريقي في نسخته الأولى هذا العام والتي تقام لأول مرة برعاية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعدد من الشركات الراعية

البطولة كما تعلمون مذاعة على عدد من القنوات الفضائية المفتوحة وتستطيع مشاهدتها بسهولة شديدة بشكل مجاني من خلال تلك القنوات المفتوحة والمتاحة للجميع

حيث البطولة على شاشات أون تايم سبورت وابوظبي الرياضية وقناة بى ان سبورت المفتوحة إلى جانب قنوات ssc السعودية المفتوحة على عرب سات.

معلقي مباراة الأهلي وصن داونز على أون تايم سبورت

عاجل : معلقى مباراة الاهلى وصن داونز على قنوات أون تايم سبورت وبى إن سبورت

بالنسبة لـ معلقى اللقاء فقد أعلنت قنوات أون تايم سبورت عن إسناد اللقاء للتعليق عليه الثنائي أيمن الكاشف و مؤمن حسن، عبر قناتي صوت القناة.

معلقي مباراة الأهلي وصن داونز على بي ان سبورت

بينما قناة بى إن سبورت أعلنت عن إسناد اللقاء للتعليق عليه المعلق العماني الشهير خليل البلوشي.

أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

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