عاجل. .مصادر صحفية تؤكد إقالة لاسارتي من تدريب النادي الأهلي

تداولت مجموعة من المنابر الإعلامية بعد ساعات قليلة من انتهاء مباراة الاهلى وبيراميدز خلال منافسات كأس مصر، خبر إقالة المدرب لاسارتي من تدريب النادي الأحمر بعد إقصاءه من هذه البطولة.

و نشر الصحفي أحمد الحنفي تدوينة على صفحته على الفيسبوك يؤكد فيها الخبر في انتظار الإعلان الرسمي.

يذكر أن المدرب مارتن لاسارتي الذي يبلغ من العمر 58 عاما توج مع الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الماضي، و فشل معه على المستوى الأفريقي بعد خسارته المذلة أمام صن داونز الجنوب إفريقي و التي أثارت غضب الجماهير، لتأتي انتكاسة الكأس و الهزيمة أمام بيراميدز للمرة الرابعة على التوالي لتعجل برحيله.

بدأ لاسارتي مسيرته التدريبية منذ سنة 2002 لكن لم يحقق اية لقب حتى سنة 2004 ليفوز بلقب الدوري الأوروجواياني الدرجة الأولى مع نادي ناسيونال تم لقب الدرجة الثانية مع نفس النادي، و حقق كأس التشلي و الدوري التشيلي و كأس السوبر مع نادي يونيفيرسيداد دي تشيلي قبل انضمامه للأهلي.