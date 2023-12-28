عاجل.. مدرب الأهلي يكتسح أنشيلوتي وجوارديولا وأرتيتا

حقق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز بجائزة جلوب سوكر، في استفتاء أفضل مدرب في العالم.

تفاصيل فوز كولر بجائزة أفضل مدرب في العالم

جاء فوز كولر على أفضل مدربي العالم، حيث نجح في الحصول على الجائزة بعدما تخطى كل من المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، والإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، والإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب ارسنال الإنجليزي، والإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، بجانب عدد من الأسماء البارزة في عالم التدريب الأوروبي.

وحصل المدرب السويسري على أعلى نسبة من التصويت من27% من إجمالي الأصوات، فيما جاء جوارديولا في الوصافة، بينما أتى أنشيلوتي في المركز الثالث.

وكان كولر قد حقق عدد من الألقاب المحلية والقارية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث قدم موسم تاريخي مع المارد الأحمر، فقد توج ب 5 ألقاب، وهما: الدوري العام المصري الموسم الماضي، وكأس مصر، بجانب لقبي كأس السوبر المحلي ودوري أبطال إفريقيا.

كما حقق ببرونزية مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخ النادي، بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4/2.

الجدير بالذكر أن موقع “جلوب سوكر” أعلن عن استفتاء ضخمًا لاختيار أفضل مدرب في العالم على مرحلتين؛ حيث بدأت المرحلة الأولى في شهر نوفمبر الماضي، بينما أُغلق باب التصويت للمرحلة الثانية ظهر اليوم الخميس 28/12/2023.