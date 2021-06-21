عاجل: كورونا يوجه ضربة موجعة لمنتخب اسكتلندا في اليورو ونجم ليفربول في مرمى النيران

أعلن منتخب اسكتلندا المشارك في بطولة اليورو خبرا سيئا بعدما كشف عن إصابة لاعب وعزل اثنين مخالطين له ليتعرض الفريق الذي يشارك في البطولة الأبرز في القارة العجوز لضربة موجعة.

وأكد بيان عاجل صادر من منتخب إسكتلندا إصابة اللاعب بيلي غيلمور بفيروس كورونا وهو ما استدعى عزله وفقا للبروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات.

وفي نفس السياق تأكد مخالطة بيلي غيلمور لاثنين من اللاعبين في منتخب اسكتلندا هما جون ماكين وأندري روبرتسون الذي يلعب في صفوف ليفربول الإنجليزي.

ولن يحضر الثلاثي مباراة اسكتلندا أمام كرواتيا في دور المجموعات وهو ما يعني أن الفريق فقد جزء لا بأس به من قوته أمام منتخب الرقعة الشطرنجية.

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وتبقى اسكتلندا في حالة تأهب خشية تفشي فيروس كورونا بين أعضاء الفريق لاسيما أنه من المفترض أن تكون أوروبا قد بدأت في اتخاذ إجراءات موسعة لتطعيم أكبر قدر من المواطنين بهدف تقليص دائرة انتشار المرض.

والجدير بالذكر أن اسكتلندا حين تواجه كرواتيا عليها أن تدرك صعوبة المهمة لاسيما أن فرصتها في التأهل قد تتقلص.