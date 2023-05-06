عاجل: كهربا يعلن تجديد عقده مع النادي الأهلي، عقب الفوز علي نادي بيراميدز

عقب تتويج فريق النادي الأهلي بمسابقة كأس السوبر المصري على حساب نادي بيراميدز، في اللقاء الذي أقيم أمس علي أرضية ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي، وحقق فريق النادي الأهلي الفوز بنتيجة هدف نظيف.

كهربا يعلن تجديد عقده مع النادي الأهلي:

أعلن محمود عبد المنعم كهربا تجديد عقده مع النادي الأهلي لمدة عامين، وقال محمود عبد المنعم كهربا خلال تصريحات تلفزيونية “جددت مع النادي الأهلي لمدة موسمين، ومستمر مع النادي خلال الفترة المقبلة حتى نهاية حياتي، وما بيني وبين النادي الأهلي بعيد تماما عن العقود وأي تفاصيل مالية”.

وصرح محمود كهربا “تركيزي خلال الفترة الماضية، كانت علي الظهور بشكل جيد للغاية مع الفريق بعد العودة من الإيقاف وهو ما حدث بالفعل”.

ويقوم كهربا حالياً بجمع الغرامة المالية الموقعة عليه من قبل المحكمة الرياضية الدولية، وقدرها 2.5 مليون دولار، لصالح نادي الزمالك.